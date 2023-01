Rolls-Royce celebra 20 anni di auto da sogno costruite a Goodwood (video)

UN VENTENNIO DI NOBILTÀ AUTOMOBILISTICA Rolls-Royce, la Casa automobilistica che incarna il concetto di lusso più di ogni altra, festeggia 20 anni di produzione presso l'iconico stabilimento di Goodwood, in Inghilterra. Tutto è iniziato con BMW che, nel 1997, ha acquisito la storica fabbrica anglosassone, con l’urgenza di trovare un sito produttivo adatto al nome Rolls-Royce. E i tedeschi hanno cercato un luogo che riflettesse al meglio l'eredità e lo status del marchio appena acquisito, ma solo un posto si sarebbe distinto dagli altri: Goodwood. Dovete sapere che il co-fondatore Sir Henry Royce ha risieduto nell'area per quasi 20 anni, ed è qui che ha abbozzato il progetto del motore Merlin, lo stesso motore che ha equipaggiato l'iconico aereo da caccia Spitfire. Ricordiamo inoltre, che Goodwood è famosa anche per il Festival of Speed ​​e il Motor Circuit, entrambi frequentati dall’aristocrazia automobilistica e, quindi, luogo perfetto per una casa come Rolls-Royce. Ma un “banale” edificio industriale non sarebbe stato adatto e in qualità di produttore di modelli super lussuosi, la fabbrica doveva vantare un design esclusivo, che trasudasse tutta l’eleganza espressa dal brand automobilistico. Rolls-Royce ha, quindi, commissionato a Nicholas Grimshaw, un pluripremiato architetto, la realizzazione degli edifici. E il risultato è stato davvero notevole, con un capolavoro contemporaneo e sostenibile. Guardate il video e continuiamo a parlarne più avanti.

LA PRIMA È STATA UNA PHANTOM Fino a oggi, lo stabilimento di Goodwood è l'unico posto al mondo che produce a mano automobili Rolls-Royce ed è anche il quartier generale dell'azienda. Da qui è uscita la Phantom VII, il cui primo esemplare è stato consegnato alle 00:01 del 1° gennaio 2003 a un facoltoso cliente che ancora oggi possiede l'auto. Pochi anni dopo, nel 2007, arrivò la magnifica Drophead Coupé, seguita dalla Phantom Coupé. Con il loro stile, le due auto avrebbero ispirato un'altra generazione di prodotti Rolls-Royce, tra cui Ghost, Dawn, Wraith e Cullinan. La Ghost era un modello fondamentale per la Casa automobilistica. Lanciata nel 2010, ha attratto una clientela completamente nuova. Rivolta al cliente che voleva guidare da solo e non lasciare il volante all’autista, il modello più piccolo era elegante e imponente quanto il fratello maggiore. La Ghost divenne la Rolls-Royce più venduta nella storia dell'azienda. Attualmente è alla sua seconda generazione e continua a godere di popolarità presso l'alta borghesia mondiale.

Roll-Royce 20 anni a Goodwood: la casa inglese festeggia due decadi di produzione IL SUV È IL MODELLO PIÙ VENDUTO La Wraith e la Dawn hanno anch’esse intercettato una nuova tipologia di clienti e lo hanno fatto con successo. Tuttavia, nel 2018, Rolls-Royce non ha potuto ignorare la moda dei SUV e ha lanciato la Cullinan, descritta come la “Rolls-Royce dei SUV”. Mai termine fu più adatto… Ora è il modello più richiesto dell’aristocratica famiglia inglese, anche in versione Black Badge. La gamma Black Badge è descritta come “un audace alter ego” ed è stata creata per i clienti che cercano qualcosa di più aggressivo.

Roll-Royce 20 anni a Goodwood: il SUV Cullinan è il modello più venduto

VEDI ANCHE

REPARTI SPECIALI PER ESEMPLARI UNICI Ma le possibilità di personalizzazione su auto di tale caratura sono pressoché infinite e infatti Rolls-Royce ha creato la divisione Bespoke, che è responsabile di alcuni modelli davvero speciali. Ma se fantasia e conto in banca non hanno limiti, e avete un debole per i modelli unici, Rolls-Royce Coachbuild offre ai clienti speciali il massimo della libertà. Qui, non sono solo i colori e le finiture interne che possono essere modificati, ma l'intero design e la Boat Tail è l’ultima di una lunga serie, guardare per credere.

Rolls-Royce 20 anni a Goodwood: la fabbrica anglosassoneAZIENDA IN COSTANTE CRESCITA Pensate, due decenni fa lo stabilimento di Goodwood dava lavoro a sole 350 persone, ma da allora è cresciuto fino ad arrivare a 2.500 impiegati. Questa crescita è in linea con l’ampliamento della gamma, che sta per includere la Spectre. Questa nuova coupé di lusso sarà la prima Rolls-Royce elettrica mai prodotta. Insomma, a vent’anni di distanza, la struttura di Goodwood rimarrà una delle sedi automobilistiche più iconiche e continuerà ad essere il luogo in cui Rolls-Royce produce automobili.

Rolls-Royce 20 anni a Goodwood: la super esclusiva Boat TailIL FORTE SENSO DI APPARTENENZA Un luogo quasi magico per chi ci lavora e per i fortunati clienti. “Goodwood è la casa fisica e spirituale di Rolls-Royce. È molto più di un semplice impianto di produzione avanzato e quartier generale aziendale, offre ai visitatori un approccio immediato al nostro marchio: bello, elegante e impressionante, ma anche creativo, vibrante e in continua evoluzione. È il suo universo privato, ma totalmente connesso al resto del mondo. Noi, la famiglia Rolls-Royce, abbiamo il privilegio di poterlo chiamare casa”, ha dichiarato il CEO dell'azienda Torsten Muller-Otvos. Ci chiediamo se la casa britannica stia lavorando a un modello speciale per celebrare l'occasione. Se è così, sarà senza dubbio una creazione unica.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/01/2023