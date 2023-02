Rolls-Royce: tanti auguri Spirit of Ecstasy!

Rolls-Royce Motor Cars celebra il 112esimo anniversario della Spirit of Ecstasy, la mitica statuetta alata che da più di un secolo (il debutto risale al 6 febbraio 1911) campeggia sul frontale di tutte le Rolls. Da allora è stata universalmente riconosciuta come rappresentazione di grazia ed eleganza, caratteristiche che le hanno permesso di imporsi nel tempo come vera e propria icona globale. Negli anni le sue forme sono cambiate, riuscendo però a mantenere sempre un fascino intramontabile.

Spirit of Ecstasy

COERENZA COL PASSATO L’ultima ''incarnazione'' della Spirit of Ecstasy è apparsa su Rolls-Royce Spectre, con linee snelle e atletiche. Un dettaglio non secondario visto che la prima full-electric della Casa britannica è anche la Rolls più aerodinamica che sia mai stata realizzata (qui l'approfondimento). Oggi i designer del marchio hanno dato a Spirit of Ecstasy un aspetto più coerente con i disegni originali realizzati nel 1911 dall'illustratore e scultore Charles Sykes.

La mitica statuetta sul cofano di una Rolls-Royce

UNA STORIA LEGGENDARIA La storia di Spirit of Ecstasy affonda le sue radici nella leggenda. La sua nascita coinvolge infatti molti illustri personaggi di Rolls-Royce, incluso il suo primo Amministratore delegato, Claude Johnson. Per clienti e fan di Rolls-Royce in tutto il mondo, Spirit of Ecstasy incarna l'ambizione, la passione, l'eccellenza e il successo. La sua presenza ispira grandezza e nobilita l’auto che ha l’onore di montarla sul proprio cofano.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/02/2023