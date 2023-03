Rolls-Royce Wraith, un'ultima serie speciale prima dell'addio al V12

Un simbolo del lusso che si presta come simbolo della rivoluzione elettrica. Ebbene sì: Rolls-Royce, sul lusso a batterie, scommette tutto il proprio patrimonio. Spectre farà da apripista, nel 2030 - secondo l'agenda BMW Group - solo e soltanto Rolls a propulsione EV. L'arrivo della Spectre, intanto, significa ''bye bye'' a Rolls-Royce Wraith. Significa, cioè, l'addio alle coupé Rolls a 12 cilindri. Se non altro, Wraith e il suo V12 vengono allontanti con tanto di cerimonia in grande stile. La special edition RR Black Badge Wraith Black Arrow è l'ultima di un'epoca. Quanto ad audacia, ha il suo perché.

FIGLIA DEL VENTO I sedili e il volante ''Club Leather'' in giallo brillante potrebbero anche non piacere a tutti. Allo stesso tempo, mostrano quanto Rolls Royce abbia ultimamente maturato un'immagine più giovanile. La Black Badge Wraith Black Arrow si ispira alla Thunderbolt del Capitano George Eyston, storica vettura da record di velocità su terra da 7.000 kg (vedi foto sotto) la quale, grazie a due motori Rolls Royce V12 Aero, conquistò il record mondiale di 575,335 km/h a Bonville nel 1938.

LA FRECCIA NERA La speciale Wraith dei commiati non ottiene un secondo 6,6 litri V12 da 632 CV, in compenso dalla Thunderbolt prende in prestito alcuni tocchi estetici. Si narra che il corpo in alluminio lucidato del missile degli anni Trenta rendesse difficile per gli osservatori capire quando il pilota avesse effettivamente superato le apparecchiature di cronometraggio. La soluzione di Eyston fu allora quella di dipingere una gigantesca freccia nera sul lato dell'auto, con un cerchio giallo: ecco spiegato il colore del sedile, del volante e degli inserti del paraurti anteriore.

SUPER TWELVE Ma il dettaglio più interessante è forse il diagramma esploso di un motore V12 inciso sul cruscotto in alluminio, davvero un ricamo originale. La maniacale attenzione ai dettagli si esprime poi in una finitura della vernice che fonde il Celebration Silver col Black Diamond, che inoltre presenta uno strato ''Crystal'' infuso di vetro, progettato per imitare la superficie incrostata delle ''Bonneville Salt Flats''. Wow...

UNA ROLLS GALATTICA All'interno, un richiamo all'impresa di Eyston sono infine le 2.117 stelline in fibra ottica, disposte per rappresentare la Via Lattea e le costellazioni stellari esattamente come le avrebbe viste la folla nello Utah nel settembre 1938. Per Black Badge Wraith Black Arrow, Rolls Royce non ha rivelato i prezzi. Se - come noi - non li conosci, a quanto pare allora non sei uno dei 12 clienti a cui è già stata assegnato un esemplare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/03/2023