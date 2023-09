"Pieno" di benzina come ricarica EV: addebito automatico. Il caso Mercedes

Servizio "Fuel & Pay" per il rifornimento di benzina molto simile ad un "Plug & Charge" per auto elettriche. Come funziona

Quando l'automobile a petrolio va a lezione di tecnologia dall'auto elettrica. Che essendo assai più giovane, è ''nativa digitale''. La ricarica batterie con pagamento automatizzato è già una realtà: perché non trasferire questa prassi anche al rifornimento di benzina o di gasolio? L'idea è di Mercedes, che in partnership con Mastercard introduce ora un nuovo metodo di pagamento direttamente tramite l'auto, senza dover metter mano al portafogli, nemmeno a uno smartphone. Al momento, il cosiddetto servizio ''Fuel & Pay'' è attivo solo in Germania, in oltre 3.600 stazioni di servizio. Presto, anche in Italia?

Mercedes e il rifornimento di benzina ''digitale''

COME FUNZIONA Una volta arrivati a una stazione di servizio abilitata e spento il motore, la funzione di Mercedes me ''Fuel & Pay'' apparirà automaticamente sul sistema di infotainment del veicolo. L'utente seleziona una pompa di carburante, procede in autonomia al rifornimento, infine il sistema calcola l'importo finale in base al prezzo al litro e alla quantità di carburante versata nel serbatoio. Invece di pagare con carta, contanti o dispositivo mobile, il proprietario completa la transazione tramite autenticazione con impronta digitale. La fattura viene quindi visualizzata sul display dell'MBUX e successivamente inviata via email al cliente.

SICUREZZA Massima comodità e siamo d'accordo. La domanda, tuttavia, sorge spontanea: quanto è sicura questa tecnica di pagamento? La Stella ha la risposta pronta, e cioè che Fuel & Pay, primo caso al mondo di pagamenti in auto nativi in uno specifico punto vendita, è anche il primo servizio di un Costruttore auto a incorporare il sistema Secure Car in File for Commerce Platform di Mastercard in un veicolo. Il grado di protezione dovrebbe insomma essere paragonabile a quello dei comuni acquisti online con carta di credito del circuito Mastercard.

Il rifornimento di benzina? Paga l'auto

CASE HISTORY Il nuovo metodo di in-car payment di Mercedes è dunque simile ai vari sistemi di addebito e pagamento di ricarica auto elettriche che stanno emergendo. Pioniere del protocollo cosiddetto Plug & Charge è il Gruppo Volkswagen, con Mercedes e altri marchi che si sono successivamente adeguati. Basata sullo standard internazionale ISO 15118, la tecnologia Plug & Charge delinea un’interfaccia di comunicazione bidirezionale da veicolo a rete, con auto elettrica e colonnina di ricarica in grado così di dialogare e riconoscersi attraverso una comunicazione crittografata, senza necessità di ulteriori passaggi, sfruttando unicamente un account creato per la fatturazione. Sarà Mercedes, ora, a imporre una nuova moda?

