Nuova Mercedes CLE, la sportiva che mancava (o forse no)

Vado un po’ a memoria, ma al momento Mercedes-Benz ha più di 35 modelli a listino, dalle ammiraglie elettriche ai SUV da 300mila euro, passando per medie compatte e veicoli commerciali leggeri. E dunque, perché farsi sfuggire l’opportunità di lanciare il 36esimo modello? Nuova CLE Coupé è una due porte sportiva ed elegante, che si piazza a metà tra la CLA Coupé e la CLS Coupé, attingendo un po’ anche dalle basi tecniche di Classe C e Classe E. Tutto chiaro? No, vero? Proviamo ad andare a scoprirla un po’ più da vicino!

Nuova Mercedes CLE, visuale frontale

La ricetta non è nuova, e anzi va decisamente sul sicuro: nuova CLE Coupé si caratterizza per il passo lungo, il parabrezza molto inclinato, lo sbalzo anteriore corto e quello posteriore più lungo. Mischiate tutto questo con il family feeling dei modelli attuali, e il gioco è fatto, a cominciare dallo shark nose anteriore con il cofano ribassato, i fari a LED (quelli a matrice di LED sono optional) e la griglia del radiatore con il motivo della stella, ripetuto anche nelle lavorazioni del paraurti. Vistosi, ma possenti i powerdome sul cofano. Originale la nervatura che attraversa la fiancata, dal faro anteriore a quello posteriore, interrotta solo dalla portiera. I gruppi ottici posteriori sono idealmente collegati tra loro come sulle BEV di Stoccarda, e al loro interno hanno un motivo tridimensionale.

Nuova Mercedes CLE, visuale laterale

DIMENSIONI Lunga 4.850 millimetri, larga 1.860 millimetri e alta 1.428 millimetri, la CLE Coupé ha un passo di 2.865 mm, 25 in più rispetto alla Classe C Coupé, 8 in meno rispetto alla Classe E Coupé (che però è più corda di 15 mm). Una soluzione che permette ai passeggeri posteriori di beneficiare di un po’ di spazio in più per gambe e testa. Il bagagliaio ha una capacità di 420 litri, un valore solo discreto per una berlina da cinque metri; in compenso, assicurano in Mercedes, può contenere facilmente tre sacche da golf. La versione base Avantgarde monta cerchi da 18 pollici, che diventano da 19 per la versione AMG Line. Su richiesta, manco a dirlo, un sacco di opzioni da 18 a 20 pollici, e colori per la carrozzeria come se piovesse (anche attingendo alle personalizzazioni Manufaktur).

Nuova Mercedes CLE, visuale degli interni

Gli interni riprendono lo stile già visto su nuova Classe C (qui la prova della versione wagon All Terrain), con il display centrale da 11,9 pollici leggermente inclinato verso il conducente, che lavora in sinergia con la strumentazione digitale da 12,3” dietro il volante, personalizzabile nella grafica e con colorazioni e stili che cambiano in base alla modalità di guida impostata. Il cuore pulsante è l’ultima versione del sistema MBUX, già raccontato in lungo e in largo in occasione della presentazione della nuova Classe E: tra le novità più rilevanti, hardware aggiornato e il supporto per app di terze parti (tra cui Zoom e Tik Tok).

Nuova Mercedes CLE, abitacolo lussuoso e tecnologico

CHE SOUND! Esclusivi per questo modello invece i sedili anteriori sportivi; acquistando l’impianto audio 3D Burmester da 710 Watt (optional), all’interno dei poggiatesta sono previsti due altoparlanti aggiuntivi per un’esperienza sonora più che coinvolgente, con cancellazione attiva del rumore. Tantissime le possibilità di personalizzare rivestimenti, pellami e materiali dell’abitacolo, attingendo a pelle sintetica, rivestimenti in plastica riciclata e pelle naturale lavorata con agenti di origine vegetale.

Nuova Mercedes CLE, cerchi da 18 a 20 pollici

Tutte mild hybrid le motorizzazioni disponibili al lancio, sia a benzina che a gasolio, a 4 e 6 cilindri. La versione ibrida plug-in è attualmente in fase di sviluppo, e arriverà solo in un secondo momento. Ecco la gamma completa delle motorizzazioni previste per il mercato europeo:

CLE 220 d CLE 200 CLE 200 4MATIC CLE 300 4MATIC CLE 450 4MATIC Cilindrata cm3 1,993 1,999 1,999 1,999 2,999 Potenza kW/PS 145/200 150/204 150/204 190/258 280/381 Motore eletrico kW/PS 17/23 17/23 17/23 17/23 17/23 Coppia Nm 440 320 320 400 500 Coppia motore elettrico Nm 200 200 200 200 200 Consumo WLTP l/100 km 5.2–4.7 7.1-6.4 7.5-6.7 7.6-7.0 8.6-7.8 Emissioni CO2 WLTP g/km 137-123 162-145 171-153 173-159 196-176 Accelerazione 0-100 km/h s 7.5 7.4 7.5 6.2 4.4 Velocità massima km/h 238 240 236 250 250

DINAMICA DI GUIDA Il telaio è ribassato di 15 millimetri di serie, e su richiesta è disponibile l’assetto dinamico gestito elettronicamente in combinazione con le ruote posteriori sterzanti (fino a 2,5°). Tanti i sistemi di assistenza alla guida, di serie o a richiesta, che prevedono la frenata automatica di emergenza, l’assistente al mantenimento di corsia, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e la guida assistita di secondo livello in autostrada.

Nuova Mercedes CLE, un'anticipazione della cabriolet che arriva l'anno prossimo

L’arrivo sul mercato di Mercedes CLE Coupé è previsto per il mese di novembre. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma ci aspettiamo nuove comunicazioni in tal senso entro la fine dell’estate, magari già al salone di Monaco. Il prossimo anno arriverà anche la CLE Cabriolet, per gli amanti della guida all'aria aperta.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/07/2023