Nuova Mercedes Classe B plug-in hybrid: le opinioni dopo la prova

La monovolume della Stella appena rinnovata passata ai raggi X, per scoprire pregi e difetti della versione ibrida ricaricabile: prova su strada della Mercedes B 250 e plug-in hybrid, le opinioni e i consumi misurati nel mondo reale.

Il test drive della Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid

Linee pulite, volumi equilibrati e quel tocco sportivo in più che le deriva dai cerchi AMG da 19 pollici (915 euro), la nuova Mercedes Classe B - qui in versione plug-in hybrid e nell'allestimento top AMG Premium Plus - emana una certa grinta senza risultare troppo carica. Il Rosso Patagonia Manufaktur da 1.159 euro ha un po' diviso le opinioni in redazione: chi lo trova sensazionale, chi un po' scuro, ma di sicuro non è una scelta banale. Per chi cerca una monovolume o multi-spazio, la Classe B è certo più elegante della cugina Mercedes Classe T (qui la prova), rispetto alla quale è meno spaziosa, ma offre una gamma ben più ricca di dotazioni tecnologiche avanzate. Comunque, quattro passeggeri hanno centimetri in abbondanza tanto in lunghezza quanto in altezza. Solo l'eventuale quinto ha una posizione obbligata per i piedi, per via del pavimento molto rialzato al centro. Capiente il bagagliaio, che va da 405 a 1.440 litri ed è ben sfruttabile: non solo per la forma regolare, ma anche per il corretto rapporto tra altezza e profondità, che mantiene al livello ''principiante'' la consueta partita a Tetris con le valigie di chi parte per le ferie. Peccato per i cavi di ricarica, che portano via parecchi decimetri cubi quando li si voglia avere sempre con sé.

L'ABITACOLO Uno sguardo alla plancia rivela un colpo d'occhio di grande effetto. Un po' per gli schermi appaiati del sistema MBUX (qui entrambi da 10,25 pollici, mentre le versioni base hanno quello centrale da 7''), un po' per le raffinate bocchette di ventilazione rotonde tipiche del Marchio, che danno luce e tono a tutto l'ambiente. Tipiche anche le regolazioni dei sedili elettrici sui pannelli porta e il comando del cambio automatico al volante, che consente una console centrale particolarmente pulita, eliminato il touch-pad della generazione precedente. Molto gradevoli alla vista e al tatto i sedili in pelle e microfibra di questo allestimento AMG: materiale ripreso per dare morbideza anche ai pannelli porta, che da parte loro hanno una finitura omogenea per tutti i passeggeri. Niente economie con plastiche lasciate a nudo per chi siede in seconda fila, insomma. Le maniglie interne del'esemplare in prova, però, sono fonte di qualche scricchiolio quando le spingo o le tiro: anomalo per una Mercedes.

Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, la plancia digitale

I COMANDI Tra le dotazioni a richiesta, il Sound System Surround Burmester vale i 543 euro che costa, mentre gli inserti in alluminio nella plancia (216 euro), che sostituiscono la finitura carbon-look dell'allestimento in prova, causano a volte qualche riflesso che può infastidire il guidatore: io lascerei i pannelli di serie. Bene i menu del sistema MBUX, che hanno tante funzioni (più del necessario, a mio avviso) ma sono organizzati in modo intuitivo. Meno bene i comandi a sfioramento sulle razze del volante, che sono talmente tanti da aver costretto Mercedes a raddoppiare il numero delle razze e a farle, di conseguenza, più sottili. In questo modo i pulsantini e i joystick a sfioramento richiedono una precisione del tocco non comune, tanto da risultare impegnativi da utilizzare mentre si guida. Anche Volkswagen sui pulsanti a sfioramento sul volante ha deciso di fare retromarcia. Spero che Mercedes scelga presto di fare altrettanto.

Alla guida, le Mercedes ti ricordano immediatamente se sei uno di famiglia oppure no. L'abitudine alla leva del cambio al volante è un primo indizio, ma anche i comandi del tergicristallo ''dall'altra parte'' - accorpati alle frecce - e le regolazioni del sedile sul pannello porta possono farti sentire a casa oppure fuori posto. Superato il primo imbarazzo, tutto finisce per essere ben posizionato e la guida diventa intuitiva. Specie le manovre e le inversioni a U, dove proprio il comando della trasmissione a portata di mano e un raggio di sterzo molto contenuto facilitano la vita in città. Qui senti anche lavorare bene le sospensioni, tarate abbastanza sul morbido, che fanno il loro per addomesticare tombini e pavé. Morbide, ma non flaccide, come scoprirò più tardi sulle curve.

Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, le regolazioni del sedile sul pannello porta

LA GUIDA IN ELETTRICO Parto con le batterie cariche e la guida è quella di un'auto elettrica. Un'elettrica piuttosto muscolosa, per giunta, che mi fa sentire subito una bella spinta. Acceleratore e freno, per la verità, li vorrei più progressivi e lineari nella risposta, ma basta fare un po' di pratica per non farci più caso. L'autonomia promessa in elettrico è tra 67 e 77 km e le mie prove su percorso misto confermano che sono traguardi raggiungibili. Arrivo a 62 km solo perché parte del percorso passa per l'autostrada e mi concedo un lungo tratto a 110 km/h: se mi fossi limitato al casa-ufficio senza superare i 70 km/h avrei certamente fatto molta più strada prima di dover ricaricare. Consumo medio, attorno ai 18,6 kWh/100 km, con il picco più alto di 22 kWh/100 km registrato in città all'ora di punta. Come sempre i tempi di ricarica sono condizionati dalla potenza della presa. Nelle migliori condizioni servono 3 ore e 45 minuti da una presa in corrente alternata a 7,4 kW, mentre bastano 25 minuti per passare dal 10% all'80% da una presa a 22 kW in corrente continua. In ogni caso, data la capacità di 15,6 kWh della batteria, anche una presa domestica è sufficiente per fare il pieno in una notte.

IN VIAGGIO Arriva il weekend e parto con la famiglia sulla via del mare, in Liguria. In tangenziale il sistema di riconoscimento dei segnali stradali non dà sempre l'indicazione giusta: è capitato che mi indicasse un limite di 70 km/h in un tratto con limite a 90 km/h. Il comfort però è buono, grazie a sospensioni che continuano a far bene il proprio lavoro e alla guida assistita di livello 2, che rende un po' meno affaticante il tratto più monotono del viaggio. A 130 km/h costanti, finito l'aiuto delle batterie, il consumo si stabilizza su 7,3 l/100 km, che dimostra una volta di più quanto sia importante sfruttare la ricarica per contenere la sete delle plug-in hybrid. Percorro una Milano-Genova molto trafficata, con la piacevole sensazione di avere i sorpassi sempre a portata di... piede, visto quanto la Classe B plug-in hybrid sa essere brillante in ripresa. Affondo sul pedale e le auto negli specchietti si fanno rapidamente dei puntini lontani. Solo il rumore del motore in piena accelerazione, dai toni un po' ruvidi, e il rotolamento degli pneumatici sono un po' più forti di quello che mi aspetto. I cerchi da 19'' sull'asfalto quasi sempre drenante potrebbero avere qualche responsabilità.

Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, comandi sulla razza destra

CHI FA DA SÉ... Parlando di aiuti alla guida, non amo l'intervento del sistema automatico che, al rilascio dell'acceleratore, aumenta da solo il freno motore se ci sono curve, rotatorie o veicoli davanti a me. Sulle prime, lo confesso, lo trovo troppo invadente. Decido di dargli comunque una seconda chance per vedere se in qualche situazione può rivelarsi utile. Nella tratta più tortuosa della Serravalle, dove guido particolarmente piano perché uno dei passeggeri soffre la macchina, finisco per farci pace, perché una volta abituato mi aiuta ad avere una guida fluida e controllata. Comunque, salvo particolari situazioni, in genere preferisco spegnerlo: è facilissimo, visto che basta tenere tirata per un paio di secondi la leva di destra dietro al volante. In questo modo devo fare più attenzione per mantenere i limiti di veolcità in discesa, ma la guida si fa più scorrevole e, a detta di Mercedes, anche più risparmiosa, visto che la funzione D+, che si attiva in questo modo, è proprio pensata per ottimizzare i consumi in chiave ''eco''.

UN OPTIONAL SU CUI RIFLETTERE Sterzo e assetto non hanno ambizioni sportive, ma è una guida comunque precisa quella della Mercedes B 250 e: basta non strapazzarla troppo nei curva e controcurva, dove le sospensioni gradiscono una guida accompagnata e non strappata. Di tutta l'esperienza di guida della Classe B, l'aspetto meno convincente è la suite di aiuti alla guida che, di tanto in tanto, interviene a sproposito: forse ingannata da riflessi o da ombre troppo dure disegnate sull'asfalto. Nella mia prova, l'auto ha frenato da sola senza motivo in due occasioni, una delle quali ha anche attivato il pretensionamento delle cinture di sicurezza come nel caso di un'impatto imminente. Il pacchetto sistemi assistenza alla guida, con il plus del riconoscimento segnali stradali, aggiunge al conto 2.238 euro, ma non sembra una dotazione irrinunciabile.

Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, la modalità di guida per l'autolavaggio

UN ''DRIVE MODE'' PER L'AUTOLAVAGGIO E a proposito di funzioni automatiche, all'autolavaggio devo ricordarmi di attivare la modalità apposita all'interno del menu, che ripiega gli specchietti; chiude finestrini e tetto; spegne l'assistente di parcheggio Parktronic, il sensore pioggia e il tergi-lunotto. Non di meno la Classe B continua a mostrarmi un avviso sul quadro strumenti, perché ho lasciato il cambio automatico in folle e l'auto accesa: preferisco stare a bordo mentre passa sotto i rulli, perché prima di iniziare il lavaggio, quando sono sceso dall'auto per parlare con il gestore dell'impianto, si era attivato il freno di stazionamento e non vorrei restare con l'auto bloccata dentro.

DI NUOVO IN CITTÀ Torno in città e tiro le somme: se non posso ricaricare le batterie i consumi tendono a una media di 7,7 l/100 km, con punte in città di 8,2 l/100 km e anche più, secondo l'intensità del traffico. La soluzione plug-in hybrid promette di offrire il meglio dei due mondi: elettrico puro per il casa-ufficio e ibrido per i lunghi viaggi. Effettivamente annulla l'ansia da ricarica, ma per non affrontarne le controindicazioni va usata seguendo le regole. Astenersi perditempo. Anche perché nel listino della Mercedes Classe B ci sono alternative per tutte le esigenze.

Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, uno dei possibili temi per il quadro strumenti

Prezzo d'attacco per una Mercedes B 250 e Plug-in Hybrid, 46.710 euro, a cui bisogna però aggiungere parecchi accessori, se la volete proprio come la nostra. Uno su tutti il pacchetto Premium Plus AMG Line del valore di 13.100 euro che definisce l'allestimento. Fatta e finita, con qualche ulteriore extra, la nostra Classe B vale circa 66.000 euro IVA inclusa. Che faccio, lascio? Oggettivamente il pacchetto Premium Plus è molto ricco e solo per citare le dotazioni principali sono compresi il tetto panoramico apribile, i fari intelligenti Multibeam Led, la plancia digitale con entrambi i display da 10,25'' e lo Head Up display, nonché la navigazione in realtà aumentata. Fanno sempre parte del pacchetto il clima bi-zona, il parcheggio semi-automatico, monitoraggio angolo cieco, telecamere di manovra a 360°, sistema keyless e portellone elettrico, oltre alla connotazione estetica AMG e i sedili anteriori a regolazione elettrica. Tutto irrinunciabile? Vediamo...

UNA SCELTA SMART PER RISPARMIARE Partendo dalla motorizzazione, la Plug-in può avere un senso se potete ricaricare la notte - meglio se con il vostro pannello fotovoltaico - e viaggiare in elettrico nel 95% della vostra vita. Altrimenti dovete tener conto che i consumi (anche quelli di corrente) non sono molto bassi. Personalmente non scarterei a priori l'ottimo Diesel da 150 CV, che quanto a consumi ed emissioni è comunque al top della gamma (prezzo base, 40.000 euro) ma coi tempi che corrono la scelta migliore è probabilmente la Classe B 180 ibrida a benzina: con soli 136 CV, ma ricca di coppia grazie al consistente aiuto dell'elettrificazione. Si parte da 36.950 euro e l'allestimento Advanced Plus Progressive, da poco meno di 5.000 euro, aggiunge plancia digitale con entrambi i display da 10,25 pollici, abbaglianti automatici, portellone del bagagliaio elettrico, sensori di parcheggio con retrocamera, sistema keyless, luci ambient e ricarica wireless per lo smartphone. Aggiungete 366 euro per Android Auto e Apple CarPlay; altri 488 euro per il cruise control adattivo e 622 euro di clima Comfortmatic a regolazione bi-zona; e 1.250 euro per il tetto apribile in cirstallo, se proprio lo volete: con 45.710 euro e spiccioli avrete già un bel pacchetto (ok, ci ho messo pure la vernice con sovrapprezzo, ma non ditelo a nessuno). Mi sembra che ne valga la pena, per un risparmio di circa 20.000 euro. Voi che ne dite?

Motore 4 cilindri, 1,3 litri benzina turbo plug-in hybrid Potenza massima di sistema 218 CV Coppia massima di sistema 450 Nm Autonomia 67-77 km Capacità batteria 15,6 kWh Ricarica 3h45' a 7,4 kW - 25' da 10% a 80% a 22 kW in CC Velocità 230 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi Cambio Automatico, doppia frizione a 8 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,42 x 1,80 x 1,55 m Bagagliaio Da 405 a 1.440 litri Peso 1.635 kg Prezzo Da 46.710 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2023