Volkswagen pentita dei comandi touch torna ai comandi fisici

Fare tutto con il touchscreen eliminando i comandi fisici? Da un lato è elegante, perché rende la plancia più pulita: una festa per i designer. Inoltre è più economico per i costruttori, che hanno meno parti da costruire. Peccato che sia scomodo per l'utente e, in certi casi, anche pericoloso: perché aumenta la distrazione del guidatore dalla strada. Insomma, i tasti analogici per le funzioni che si usano più spesso - vedi la climatizzazione e l'audio, per esempio - sono meglio: di recente lo ha dimostrato una ricerca e ora anche il CEO di Volkswagen Thomas Schäfer annuncia una retromarcia, contestando le scelte del suo predecessore Herbert Diess.

Volkswagen Golf 8, il nuovo display centrale

I LIMITI DEL TOUCH Prendete ad esempio l'ultima Golf 8 (qui la prova): se voleste cambiare la regolazione del climatizzatore di notte, dovreste richiamare un menu sul display oppure fare i conti con controlli touch a scorrimento privi di retroilluminazione. Non sarebbe molto immediato e finireste per perdere istanti preziosi a guardare dove mettete il dito. La scelta di Herbert Diess di puntare in questa direzione ''ha sicuramente fatto molti danni'', dice Schäfer, che per la nuova Volkswagen Tiguan anticipa un cambio di rotta: un ritorno ai comandi analogici, insomma, che già si apprezza almeno in parte sulla nuova Volkswagen ID.3.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: nel volante non cambiano i comandi a sfioramento

AFFRONTARE IL PROBLEMA La nuova Tiguan otterrebbe alcuni controlli fisici in più rispetto ad alcuni degli altri veicoli della gamma, perché ai clienti i comandi a sfioramento non piacciono, men che meno quelli sulle razze del volante: “Avevamo scontentato clienti che non dovrebbero essere scontenti'', ha detto Schäfer ai microfoni di Autocar. ''Quindi abbiamo passato molto tempo – lavorando in modo davvero sistematico – su quali sono le funzioni che un cliente di solito adopera quando utilizza un veicolo. Le classifichiamo. Quali sono i più importanti? Quali devono andare sui pulsanti? Quale deve andare sullo schermo? Primo livello, secondo livello, terzo livello? E dove vai a toccare, intuitivamente, quando vuoi accendere le luci?''.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: i nuovi interni

CAMBIO DI ROTTA Ma non è finita, perché quando pure hai scartato la soluzione touch, anche la forma del comando fisico viene messa in discussione: “Dovrebbe essere un pulsante? Dovrebbe essere un interruttore? E poi puoi lavorare sull'estetica. Quando fai i bottoni, è meglio fare pochi bottoni, ma davvero belli - come sugli aerei: chi ha mai visto i comandi a sfioramento sugli aerei? Abbiamo lavorato su questo con una squadra enorme. Ci è voluto un bel po' di tempo. Era un foglio di calcolo Excel grande come una stanza, ma abbiamo dovuto farlo'', dice Schäfer, che ha concluso l'intervento promettendo che l'imminente Volkswagen ID.2 mostrerà davvero i risultati di questo nuovo approccio.

VEDI ANCHE

Interni e comandi della concept Volkswagen ID.2all

LA DIFFERENZA MISURATA IN METRI E SECONDI Va detto che tutta questa complicazione fa riflettere, se guardiamo ai risultati della ricerca citata poc'anzi. Secondo test indipendenti effettuati sulla pista di un aeroporto, in cui ai conducenti era richiesto di svolgere una serie di operazioni mentre guidavano, una Volvo ''analogica'' del 2005 ha superato le moderne auto equipaggiate con infotainment digitali. E non di poco. Il conducente della Volvo è riuscito a completare con successo tutte le attività in appena 10 secondi, percorrendo nel frattempo 305 metri. Il valore medio dalla maggior parte delle auto con sistemi digitalizzati si è attestato intorno ai 20 secondi con una percorrenza di quasi 610 metri, mentre il miglior risultato è stato di quasi 14 secondi.

Volkswagen ID.2 è più corta della ID.3

GUARDIAMO DA DOVE VENIAMO Come si vede, nella migliore delle ipotesi, chi guida le auto moderne è più distratto dalla guida del 40%. Sembra quasi che le tecnologie di assistenza alla guida siano state messe lì apposta per rimediare al problema della distrazione che la stessa, eccessiva, ricchezza di tecnologie ha generato: un circolo vizioso. Naturalmente non mettiamo in discussione l'utilità di ABS, controllo della stabilità e frenata automatica di emergenza, ma non basterebbe guardare indietro, alle auto di qualche anno fa, per capire facilmente quali sono i comandi essenziali e come devono essere fatti per risultare comodi e intuitivi? Tolta una grande quantità di funzioni che nessuno usa, le auto potrebbero pure costare meno, magari.

Volkswagen Passat B9: le nuove foto spia

I MODELLI DA CUI SI PARTE E Schafer pare guardare nella stessa direzione: ''Una volta che ce l'hai [un'azzeccata disposizione dei comandi in cabina] non toccarla più. Lasciala stare assolutamente. Non confondere i nostri clienti ogni volta che esce un nuovo modello e qualcosa è completamente diverso. Ottimizzalo. Portalo nel futuro. Ma non cambiare pulsanti da qui a lì, da lì a qui. Alla Volkswagen, siamo sempre stati bravi a farti sedere in macchina e a farti capire dove fossero tutti i comandi immediatamente, intuitivamente''. Ed ecco che a Wolfsburg si dichiarano decisi a riscoprire questa loro virtù, partendo dalla ID.2 e dalla prossima generazione della Passat, intervenendo anche sul futuro facelift della Golf. Era ora!

Fonte: Autocar, Vibilagare.se

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2023