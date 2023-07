Mercedes e le due sculture "Gullwing": preludio a una SL limited edition?

Quando mondo dell'automobile e mondo dell'arte incrociano le proprie strade, il risultato raramente lascia indifferenti. A volte, tuttavia, il prodotto dell'incontro è ancor più originale delle aspettative, ancor più carico di fascino e significato. Come nel caso dell'incontro tra Mercedes 300 SL ''Gullwing'', icona senza tempo della Casa di Stoccarda, e il talento artistico di Pablo Atchugarry, scultore uruguayano di fama internazionale che trasforma il marmo, il bronzo e il legno in espressioni di ingegnosa creatività. Proprio il bronzo è la materia scelta da Atchugarry per reinterpretare due opere originali e dare vita a due creazioni uniche, direttamente ispirate al mito di 300 SL. Da ''ispirate'' a ''ispiratrici'': in arrivo una edizione limitata di Mercedes SL? Leggi fino in fondo...

Mercedes 300 SL posa con le due sculture delle quali si è prestata come ispirazione



ELEGANZA STELLARE Mostrate in anteprima a fine giugno a Lecco, nella suggestiva cornice dello studio stesso di Pablo Atchugarry e sotto la regia della Repetto Gallery, le due sculture dalla forma astratta (''Estrella de luz'', 2022, bronzo con vernice automobilistica, 200 x 123 x 30 cm, ed ''Eleganza'', 2022, bronzo con vernice automobilistica, 181 x 36 x 28 cm) si ricongiungono idealmente con 300 SL sia attraverso il tipico movimento ad ''ali di gabbiano'' delle portiere, sia tramite la scelta dell’argento e il rosso, due colori distintivi della SL: il rosso massima espressione di eleganza e passione, il silver delle leggendarie ''Frecce d’argento''. Per descrivere le sue creazioni, Atchugarry ricorre a parole evocative: Estrella de Luz ''come la luce che ci guida nel nostro cammino verso il cielo stellato'', Eleganza ''come raffinata manifestazione della creatività”. E come dargli torto: sfoglia la gallery.

Pablo Atchugarry con 300 SL



MERCEDES E L'ARTE “In tutte le sue espressioni, l'arte è sempre stata un forte elemento di ispirazione per il design delle nostre vetture”, dichiara Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Non a caso, qualche anno fa, per introdurre il nuovo concetto di lusso della Stella, Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG scelse proprio l’arte, mostrando quattro sculture identificative delle sue specifiche declinazioni. Al tempo stesso, nel corso degli anni, automobili iconiche come la SL 300 o la C111 sono state muse ispiratrici di grandi artisti come Andy Warhol. Con questo nuovo progetto, scaturito dal talento di Pablo Atchugarry e dal fascino della 300 SL, rinnoviamo questo legame e consegniamo due nuovi capolavori alla storia della nostra azienda”. Clicca Play sulla foto di cover per la video intervista.

Il rosso e il silver: i colori anche di nuova SL limited edition?



NUOVA SL LIMITED EDITION? Entrambe le sculture saranno trasferite fino a settembre al Phi Beach di Baja Sardinia, dove saranno inizialmente esposte a fianco della 300 ''Ali di Gabbiano''. Successivamente, condivideranno la scena, pare, con una nuova serie speciale di Mercedes SL, una limited edition per il mercato italiano della quale, per ora, le caratteristiche restano avvolte dal mistero. Sappiamo solo che si tratta di ''un modello realizzato con gli stessi colori della sua progenitrice: livrea silver e interni rossi''. Monta la curiosità, abbiamo tutta estate per accedere a qualche dettaglio in più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/07/2023