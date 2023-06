Mercedes Classe G: due "Limited Edition" per celebrare l'icona del fuoristrada

Mercedes ha in serbo una bella sorpresa per gli estimatori della Classe G, l’iconico SUV di lusso della Casa tedesca. Aspettando l’arrivo del nuovo modello 100% elettrico, a Stoccarda hanno preparato due Limited Edition su base G 500 e AMG 63. La prima, per celebrare i trent’anni dall’arrivo del V8 sotto il cofano dell’off-road, la seconda per sottolineare l’esclusività di un modello che ormai viene costruito praticamente su ordinazione. Allora, analizziamoli insieme e lustriamoci gli occhi con design, componenti di pregio e tecnologia a profusione.

Mercedes Classe G Limited Edition: il padiglione in pelle della G 500 Final EditionMERCEDES G 500 FINAL EDITION Sono passati trent’anni da quando Mercedes ha equipaggiato per la prima volta la Classe G con un motore otto cilindri. Nel 1993 debuttava la 500 GE V8 con una edizione limitata, che ha segnato il punto culminante di una storia che parla di prestazioni, lusso e comfort su strada e in off-road. Mercedes-Benz festeggia così il 30° anniversario con la “Final Edition”, un modello speciale limitato della G 500, che monta il 4,0 litri benzina sovralimentato da 421 CV. Questa G così esclusiva è disponibile in tre varianti, ognuna limitata a 500 unità ed è possibile scegliere tra la vernice metallizzata ossidiana nera, la vernice Manufaktur Opalite Bianco Magno e la nuova vernice Manufaktur Oliva Magno. Emmerich Schiller, top manager Mercedes e responsabile della divisione Off-Road Vehicle ha dichiarato: “La Final Edition è il nostro regalo per il 30° compleanno della G 500, che nel 1993 è stata considerata il riferimento e il precursore dei fuoristrada di fascia alta nel segmento lusso. Con i suoi esclusivi equipaggiamenti, questo modello speciale è anche il miglior regalo di addio per il motore biturbo V8 della G 500''. La “Final Edition” si distingue per i cerchi in lega leggera AMG da 20” con un design a 5 doppie razze, verniciati in tinta con la carrozzeria con finitura lucida in combinazione con la verniciatura Olive Magno. Per le altre due varianti, sono neri e hanno una finitura lucida. Inoltre, questa special edition presenta la scritta “Final Edition”, dalla striscia protettiva esterna e l'inserto nel copriruota di scorta. Come parte del pacchetto Manufaktur, le maniglie delle porte con un logo in rilievo completano il look. Inoltre, quando la vettura è ferma, dagli specchietti laterali viene proiettato sull’asfalto il logo “G” e la scritta “Stronger than time”. Il cerchio del copriruota di scorta in cromo lucido, oltre ad altre parti e numerosi dettagli sia nella carrozzeria sia nella cromatura lucida sottolineano l'esclusività di questa “instant classic” del fuoristrada.

Mercedes Classe G Limited Edition: la G 500 Final Edition in colore Olive MagnoINTERNI SUPER LUSSO Fin dalla sua introduzione, l'equipaggiamento interno di alta qualità è stato strettamente associato alla G 500. Questa versione continua la tradizione: appena saliti a bordo, la scritta “Final Edition” illuminata sulle soglie delle porte dà il benvenuto. La scritta si trova anche sull'inserto della maniglia per i passeggeri. Sul retro della chiave del veicolo è applicata una moneta d'argento autentica sotto forma di placca specifica per l'edizione limitata. Inoltre, l'impianto audio surround Burmester, i sedili Active Multicontour Plus e i sedili in pelle Nappa Manufaktur bicolore fanno parte della dotazione di serie. A sottolineare l’unicità di questo modello, l’equipaggiamento prevede rivestimenti in pelle integrale, abbinati alla verniciatura esterna. Il nome dice tutto: quasi tutto l'abitacolo è rivestito in pelle Nappa, dal bagagliaio al rivestimento del tetto e ai pannelli degli interruttori di regolazione dei sedili. La sezione centrale del padiglione è in tinta con il pannello centrale dei sedili e presenta lo stesso disegno a diamante. In combinazione con la verniciatura metallizzata Nero Ossidiana è disponibile in grigio titanio perlato/nero. Nella variante laccata Magno Bianco Opalitico, la sezione centrale è colorata in bianco platino/nero, e nella versione laccata Magno Oliva in marrone espresso/nero. La G 500 ‘Final Edition’ è già ordinabile a un prezzo di 204.470 euro.

VEDI ANCHE

Mercedes Classe G Limited Edition: la AMG G 63 nera con finiture dorateMERCEDES AMG G 63 GRAND EDITION Con la versione super sprortiva AMG G 63 “Grand Edition” il costruttore tedesco mette in luce lo status elitario del fuoristrada high performance, che fa parte della leggendaria famiglia di fuoristrada dal 2002. Limitato a 1.000 esemplari, il modello speciale è verniciato in Manufaktur Nero Notte Magno, con dettagli color oro che creano un contrasto visivo molto evidente.

Mercedes Classe G Limited Edition: dettagli personalizzati per la AMG G 63 Grand Edition LE PAROLE DEL CEO MERCEDES Questo il pensiero di Michael Schiebe, CEO di Mercedes AMG e Responsabile del Gruppo Top End Vehicle. “La Mercedes-AMG G 63 è ormai considerata un'icona automobilistica e dimostra la sua posizione unica tra i veicoli fuoristrada ad alte prestazioni anche grazie alla sua potente guida, alle sospensioni AMG Ride Control e ai programmi di guida specifici AMG. Gli interni esclusivi e il ricco equipaggiamento sottolineano ulteriormente la natura singolare e speciale di questo SUV dallo spirito forte. Con la Grand Edition celebriamo la storia di successo della G 63, che è non è ancora conclusa”. Per la prima volta, la “Grand Edition” presenta il logo AMG e la stella Mercedes in colore dorato Magno Kalaharigold, inoltre l'emblema di Affalterbach è impresso sul cofano. Anche gli intarsi nei paraurti anteriore e posteriore, la protezione ottica anteriore, il badge Mercedes della ruota di scorta e altri dettagli sono rifiniti in questo colore. Questo modello speciale è dotato di cerchi forgiati AMG da 22 pollici con design a razze incrociate in oro tecnologico con dado di bloccaggio centrale nero opaco e stella Mercedes anch'essa dorata. In dotazione c’è anche un telo copri-auto AMG Indoor personalizzato.

Mercedes Classe G Limited Edition: mille esemplari per la AMG G 63 Grand EditionUN MODELLO CHE ESPRIME ENERGIA Anche gli interni della Mercedes-AMG G 63 ‘Grand Edition’ sono caratterizzati dal contrasto tra nero e oro. Entrando nel veicolo, la firma “AMG” sui listelli sottoporta, con bordi illuminati dà il benvenuto. I sedili sono rifiniti in pelle nappa nera G Manufaktur con cuciture dorate a contrasto. Negli schienali sono inserite placche con logo AMG e bordi dorati. Anche i tappetini sono rifiniti in nero e decorati con cuciture dorate, mentre i maniglioni sul tetto sono rifiniti in nappa. L'inserto della maniglia lato passeggero è in carbonio con filo di rame con la scritta ''Grand Edition''. Altre parti dell'abitacolo sono rifinite in carbonio con filo di rame. Il volante sportivo AMG Performance in microfibra Dinamica è dotato di una targhetta G 63. La Mercedes AMG G 63 “Grand Edition” è già ordinabile a un prezzo che attacca a 235.050 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/06/2023