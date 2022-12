Nuova Mercedes Classe G: l'iconica off-road cambia passo e si aggiorna

FUORISTRADA ALLO STATO DELL’ARTE Una 4x4 che è diventata un’icona senza tempo. La Mercedes Classe G è nata nel 1979 e la generazione attuale è stata lanciata nel 2018. Dall’aspetto sostanzialmente identico, però si è evoluta tecnologicamente per adeguarsi alle necessità di comfort, sicurezza e piacere di guida che un’auto moderna deve avere nel 21° secolo. Anzi, di più, la Classe G è un “unicum” nel panorama automobilistico, poiché si è ritagliata uno status esclusivo, cioè quello di veicolo extra lussuoso, roba da sceicchi arabi o giù di lì, pur mantenendosi pressoché fedele al progetto originale. Ebbene, nonostante siano passati solo quattro anni dall’ultimo restyling, oggi è ora di darsi una rinfrescata e le prove generali per il nuovo modello ci arrivano dai prototipi che i collaudatori Mercedes stanno guidando in Germania.

Nuova Mercedes Classe G: cambia look davanti e dietro

NON È SEMPLICE MIGLIORARE, MA SI PUÒ Tuttavia, non è mai facile mettere mano per migliorare un modello così particolare, a parte un paio di eccezioni, come l'obsoleto sistema infotainment. In effetti, la Classe G non sembra avere bisogno di un rinnovamento profondo, eppure, è su questo che a Stoccarda stanno lavorando. Infatti, le immagini che vedete ci mostrano il prototipo di una G Klasse aggiornata, che si mostra con una mimetizzazione più leggera rispetto a prima, nascondendo solo marginalmente quello che dovrebbe essere un lieve perfezionamento stilistico. Non ci sono molti modi in cui Mercedes potrebbe ridisegnare un modello così storico; quindi, la seconda generazione del fuoristrada tedesco dovrebbe rimanere in gran parte intatta per quanto riguarda il suo look. Tuttavia, potremmo vedere un leggero cambio di design dei paraurti anteriore e posteriore e anche le luci posteriori a LED potrebbero assumere un nuovo aspetto.

Nuova Mercedes Classe G: motori ibridi plug-in per le varianti sportive AMG?DENTRO SI CAMBIA PASSO I cambiamenti principali dovrebbero avvenire all'interno. In abitacolo, i fortunati proprietari faranno la conoscenza con il sistema infotainment MBUX più aggiornato, visto che oggi la Classe G è l'unica Mercedes a esserne sprovvista. Ma la Casa tedesca potrebbe spingersi fino a ridisegnare anche la console centrale, principalmente per includere un touchscreen gigante in posizione verticale, non dissimile da quelli che si trovano a bordo di Classe S, Classe C o persino nella SL Roadster.

Nuova Mercedes Classe G: abitacolo aggiornato e nuovo infotainment MBUXLARGO ALL’ELETTRIFICAZIONE? NON È DETTO, MA… Lato motori, per adesso non ci sono informazioni ufficiali. Quindi, spazio alle mastodontiche unità a sei cilindri diesel e otto cilindri benzina, che compongono la gamma attuale, fatto salvo una probabile elettrificazione, che però non è stata confermata. Le varianti AMG, invece, potrebbero seguire la strada dei nuovi modelli di Affalterbach come la Classe C, che sceglie il downsizing del motore, passando a un quattro cilindri sovralimentato, abbinato all’elettrificazione alla spina. La piccola di casa Mercedes ha potenza da vendere e non è detto che anche la Classe G 63 AMG possa debuttare con una unità endotermica più piccola, ma aiutata dall’elettricità per tirare fuori una valanga di cavalli, con prestazioni che andranno di pari passo. Quel che è certo è che la G 63 AMG si piazzerà direttamente al vertice della gamma per lusso, performance e prezzi. Ma non dimentichiamoci che la Casa della Stella ha in rampa di lancio anche la Classe G 100% elettrica, che potrebbe arrivare nel corso del 2023. Allora si, che la storia della Geländewagen potrebbe essere riscritta…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/12/2022