Mercedes-AMG SL 700R Limited by Manhart: se la roadster della Stella mette le ali...

La Mercedes AMG SL 63 è una roadster sportiva capace di riconciliare chiunque con il piacere di guida a “cielo aperto”. Una macchina sportiva, di lusso, da vivere in coppia e che sa regalare anche una bella dose di adrenalina, grazie a performance da vera supercar. Ma se non dovessero bastare i 585 CV del suo V8 biturbo, è possibile regalare una bella iniezione di potenza grazie alle cure di preparatori come i tedeschi di Manhart. La roadster si chiama SL 700R, è limitata a dieci esemplari e presenta valori di potenza e coppia notevolmente aumentati, oltre ad aggiornamenti di telaio e altre modifiche estetiche che (fortunatamente) non ne hanno stravolto il look originale.

Mercedes-AMG SL 700R Limited by Manhart: finiture dorate per la carrozzeriaUNA BELLA DOSE DI PERFOMANCE AGGIUNTIVE Partiamo con il motore, visto che il V8 biturbo da 4,0 litri è passato da 585 CV e 800 Nm di coppia originali a 707 CV e 935 Nm, numeri a dir poco impressionanti. L’aumento di potenza è stato ottenuto grazie alla ricalibrazione della centralina con sistema powerbox MHtronik, un intercooler più performante e un nuovo filtro dell'aria. Inoltre, gli scarichi sportivi con catalizzatori a 600 celle sono disponibili come optional per i mercati al di fuori della Germania. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso la trasmissione 4Matic+ e il cambio automatico a 9 rapporti, che è stato opportunamente irrobustito.

Mercedes-AMG SL 700R Limited by Manhart: il muscoloso V8 biturbo portato a 707 CVQUALCHE RITOCCO E QUEI CERCHI… CHE SPETTACOLO Come accennato, a differenza di altre preparazioni, gli specialisti di Manhart non hanno cambiato nulla sulla carrozzeria e sul pacchetto aerodinamico di serie della Mercedes-AMG SL, oltre ad aggiungere gli adesivi dorati e una vernice abbinata per le pinze dei freni. Inoltre, il tuner ha dotato la SL di un nuovo set di cerchi in lega monoblocco con raggi a Y che misurano 22 pollici di diametro, calzati fa pneumatici Hankook Ventus S1 Evo2 nella misura 295/30 ZR 22 per l’asse anteriore e 335/25 ZR 22 per quello posteriore. Manhart offre ulteriori aggiornamenti del telaio “in base alle esigenze del cliente”, probabilmente riferendosi a una configurazione delle sospensioni più aggressiva per enfatizzare le reazioni dinamiche e il piacere di guida.

Mercedes-AMG SL 700R Limited by Manhart: solo dieci esemplari e prezzo su richiesta PER IL PREZZO? BASTA UNA CHIAMATA… Non conosciamo il prezzo della SL 700R Limited, ma il preparatore ha già dichiarato che se dovesse riscontrare abbastanza interesse da parte dei clienti, potrebbe avere già in serbo un altro progetto basato sulla roadster di Mercedes. Ricordatevi che la prossima Mercedes AMG-GT sarà realizzata partendo dalla SL; quindi, è ipotizzabile che non passerà inosservata agli occhi degli specialisti di Manhart.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/07/2023