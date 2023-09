Mercedes-Benz eCitan 2023: un giorno da corriere per le strade di Roma

Bastano un paio di ore per trasformarsi in un provetto corriere romano? Certo che no, tuttavia l’occasione di guidare nuovo Mercedes-Benz eCitan 2023 mi ha permesso d’immedesimarmi per un po’ in uno dei tanti spedizionieri che ogni giorno solcano le strade della Città Eterna. Un’esperienza di guida all’insegna dell’elettrico che mi ha portato dalla periferia nord della Capitale fino al centro storico dell’Urbe, il tutto viaggiando a zero emissioni e provando sulla mia pelle il tanto temuto traffico capitolino. La missione è semplice: partire dalla sede di Mercedes-Benz Italia (nord-est di Roma), ritirare dell’ottimo vino all’Enoteca Lucantoni nei pressi della Via Cassia, per poi consegnare (con la massima attenzione) il tutto al ristorante Baja (Lungotevere Arnaldo da Brescia).

Mercedes-Benz eCitan 2023

SCATTANTE E REATTIVO Parto in modalità Eco (ci sono due driving mode: Eco e Comfort), il quadro strumenti dell’eCitan con la batteria quasi completamente carica riporta un’autonomia di circa 275 km (qui una versione camperizzata di Citan). Sul Grande Raccordo Anulare inserisco il cruise e lo imposto a 110 orari così da limitare il dispendio di elettricità. Infatti, è proprio su questo tratto veloce che il consumo raggiunge il suo massimo: 25 kWh/100 km. Anche a questa velocità eCitan si rivela davvero silenziosissimo. Entrato nella Capitale, passo in modalità Comfort la più reattiva che mi permette di sgusciare senza problemi nei serpentoni di auto che si formano fra un semaforo e l’altro. Il cambio è un semplice selettore di marcia, non devo quindi smanettare con la leva nelle ripartenze! Inoltre, la frenata rigenerativa (con tre livelli di recupero) mi aiuta nei rallentamenti, consentendomi quasi di guidare dosando il “gas”. Dopo la sosta da Lucantoni, mi rimetto in viaggio verso il Lungotevere. Rispetto a un classico furgoncino termico, la risposta del motore elettrico da 122 CV è più decisa e scattante, tocca quindi fissare bene il prezioso carico per evitare che si muova durante il viaggio. Per le 12 in punto arrivo al Baja, il consumo medio è sceso a 19 kWh/100 km, il vino è ancora tutto intero, la missione è compiuta!

GEMELLI DIVERSI Nuovo Mercedes-Benz eCitan monta una batteria al litio da 45 kWh. L’unica differenza visibile rispetto alla versione termica è l’assenza del tubo di scarico al posteriore (qui l'approfondimento). Il furgoncino della Stella viene proposto in due lunghezze: compatto da 4,50 metri e a passo allungato (Extra Long) da 4,92 metri. Oltre alla versione commerciale esiste anche la declinazione Tourer per il trasporto passeggeri. Nulla cambia in termini di capacità di carico, visto che la batteria e affogata nel pianale e non ruba spazio al vano posteriore. 544 kg di carico per eCitan “corto”, che arrivano a 722 kg sulla variante allungata. Collegandosi a una colonnina in corrente continua DC fast da 75 kW, si passa dal 10 all’80% di carica in circa 38 minuti. Consigliata la scelta di optare per il caricatore di bordo in corrente alternata AC da 22 kW al posto dello standard da 11 kW. In questa maniera si velocizzano le ricariche alle colonnine lente. La dotazione di serie in fatto di ADAS (per la versione van) comprende fin dall’allestimento base: l’assistenza per la partenza in salita, il Crosswind Assist (riduce gli effetti delle raffiche di vento, frenando la ruota anteriore e posteriore sul lato rivolto al vento) e il rilevatore della stanchezza del conducente. Il listino di eCitan furgone 2023 parte da 38.742 euro per il Van a passo corto e arriva a 40.276 euro per l’Extra Long. La versione Tourer attacca invece a 38.351 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/09/2023