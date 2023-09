Ibrido Forza 4: nuove Mercedes-AMG GLC Coupé, vedi GLC SUV

Tale SUV, tale SUV coupè. Sia in abiti ''civili'', sia in tenuta antisommossa. Se nuovi AMG GLC 43 e AMG GLC 63 S E Performance appaiono sin troppo pratici e spaziosi, è sufficiente riorientare l'attenzione sulle rispettive varianti coupé. Cambiano le forme, non il succo: proprio come gli AMG GLC, la nuova coppia di AMG GLC Coupé sostituisce i propulsori a 6 e 8 cilindri dei vecchi modelli 43 e 63, con unità a 4 cilindri in linea ibride. Rispetto a un V6 o a un V8, il moderno 2,0 litri turbo benzina elettrificato di nuove AMG GLC Coupé 43 e AMG GLC Coupé 63 S E Performance sacrifica suono e carattere. Ma ha più potenza e consuma di meno.



Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 43

Repetita iuvant. Su nuova AMG GLC 43 Coupé, il 4 cilindri turbocompresso da 2,0 litri con tecnologia mild hybrid sprigiona una potenza di 421 CV e 500 Nm di coppia, più una breve spinta di 14 CV generata dal mini-motore elettrico con trasmissione a cinghia, facente funzioni di generatore di avviamento. La potenza è diretta a tutte e quattro le ruote attraverso una trasmissione integrale 4MATIC e al cambio automatico a 9 rapporti.

Mercedes-AMG GLC Coupé 43, motore 4 cil. 2 litri mild hybrid

PRESTAZIONI Mercedes afferma che AMG GLC 43 Coupé che può raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Interessante notare che, nonostante l’aumento di potenza, il tempo di sprint corrisponde a quello della uscente AMG GLC 43 con 3,0 litri V6 biturbo da 385 CV.

Grazie all'elettrificazione, un 4 in linea più potente di un V6

Se stai cercando una marcia in più, allora dovrai passare a nuova AMG GLC Coupé S E Performance. Che sfrutta una versione ancora più potente del 2.0 turbo (476 CV), a cui aggiunge un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente da 201 CV, una batteria ad alte prestazioni, il cambio AMG Performance e il sistema di trazione integrale variabile 4MATIC+. La potenza totale del nuovo sistema plug-in hybrid ammonta a 680 CV, la coppia massima a 554 Nm.

Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance, il motore ibrido plug-in

PRESTAZIONI Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,5 secondi, la velocità massima è limitata elettronicamente a 275 km/h.

GLC Coupé 63, da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo

Esteticamente parlando, le varianti coupé presentano le stesse identiche caratteristiche di AMG GLC ''SUV''. Anche le appendici aerodinamiche, le modifiche a telaio e sospensioni, infine l'abitacolo, sono gli stessi (vedi gallery). Il conducente avrebbe difficoltà a determinare su quale carrozzeria si trova. Solo i passeggeri posteriori noterebbero la differenza, dovuta alla linea del tetto inclinata. A presto per listini prezzi e tempi di uscita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2023