Nuove Mercedes GLC AMG, le turbo-hybrid. Fare di più, con meno

Addio al V6 e al V8, spazio al 4 in linea con turbocompressore elettrico. Il mild hybrid per GLC 43, il plug-in hybrid per GLC 63

La cattiva notizia (cattiva, solo in apparenza) è che i motori V6 e V8 dei vecchi modelli AMG 43 e AMG 63 vengono sostituiti in ambo i casi da un 4 cilindri in linea. La buona notizia è che ambedue i modelli ora producono assai più potenza dei loro antenati. Questo grazie alla tecnologia del turbocompressore elettrico chiesta in prestito dalla F1. La matematica Mercedes è una scienza a sé: nuove AMG GLC 43 4Matic e AMG GLC 63 S E Performance trasformano una sottrazione in addizione. Ora sveliamo il ''trucco'' (e se già conosci nuova Classe C AMG, sei sulla buona strada).

Nuova Mercedes-AMG GLC 43 4Matic

Nuova AMG GLC 43 4Matic abbandona dunque il suo V6 turbocompresso con assistenza ibrida soft e guadagna un 4 in linea da 2,0 litri, sempre con tecnologia mild hybrid 48 volt. La ''vecchia'' 43 generava un rispettabile valore di 390 CV, l'erede la supera con 421 CV, e questo prima ancora di aver preso in considerazione i 14 CV provenienti dal motogeneratore a cinghia.

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic, tecnologia mild hybrid e turbocompressore elettrico

IN CIFRE Come prima, la potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 9 rapporti. Accelerazione 0-100 km/h in 4,8 secondi, il che potrebbe non sembrare un enorme progresso rispetto ai 4,9 secondi del V6, che aveva anche più coppia (ora fanno 500 Nm, cioè -20 Nm). Vero, ma il 4 cilindri ''beve'' meno del V6 e l'auto è più leggera. Aggiungici l'asse posteriore sterzante e capirai perché nuova AMG GLC 43 è più divertente ancora da guidare.

Il turbo elettrico per una migliore risposta a qualsiasi regime

Quanto al prodigioso turbo elettrico: un ripassino, male non farà. Un motorino di circa 4 cm di spessore e alimentato dalla batteria della rete di bordo a 48V è integrato direttamente sull'albero del turbocompressore tra la girante della turbina sul lato di scarico e la girante del compressore sul lato di aspirazione. Questo aziona elettronicamente l'albero del turbocompressore, accelerando la ruota del compressore prima che il flusso di gas di scarico prenda il sopravvento in modo convenzionale. Ciò migliora notevolmente la risposta sin dal regime minimo e su tutta la gamma di regimi. Anche quando il guidatore rilascia l'acceleratore o frena, la tecnologia è in grado di mantenere la pressione di sovralimentazione.

Nuova Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

Anche nuova AMG GLC 63 S E Performance utilizza la stessa tecnologia di base a 4 cilindri in linea e turbocompressore elettrico, ma è una macchina dalle prestazioni molto più serie grazie a un turbocompressore più grande e all'aggiunta della configurazione plug-in hybrid, per la prima volta a bordo di una GLC targata AMG. La versione 63 del 2,0 litri qui produce 476 CV e 545 Nm, cifre inferiori ai 510 CV e 700 Nm sfornati da il vecchio V8. Ma qui entra in gioco la spinta elettrica del secondo motore posteriore da 204 CV, che eleva la potenza di sistema a quota 680 CV e la coppia complessiva a 1.020 Nm. Ecco spiegato lo 0-100 km/h in 3,5 secondi, in luogo dei precedenti 3,8 secondi.

VEDI ANCHE

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, per la prima volta una GLC AMG Plug-in

SHORT RANGE Come con gli altri sistemi PHEV rielaborati da AMG (vedi AMG C 63 e AMG S 63), anche su AMG GLC 63 il meccanismo plug-in non ha il primario scopo di farti viaggiare in modalità elettrica. La minuscola batteria da 6,1 kWh (imbarcata su un pachiderma da 2.235 kg) restituisce un'autonomia di guida in EV di appena 12 km. Pazienza, no?

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic, il frontale

Sia GLC 43, sia GLC 63, presentano la tipica griglia Panamericana di AMG con barre verticali. La 43 monta ruote da 19 pollici ed è dotata di dischi freni in ghisa da 370 mm (nella parte anteriore) e pinze a 4 pistoncini, mentre la 63 ottiene ruote da 20 pollici, freni in carboceramica da 390 mm e pinze a 6 pistoncini. Differenze pure al posteriore, con la 63 dal diffusore maggiorato e i 4 terminali di scarico dal design trapezoidale, invece che rotondo.

INTERNI Volante rivestito in pelle nappa e in microfibra su GLC 63, solo in pelle nappa su GLC 43, che ha solo 5 modalità di guida invece delle 8 driving mode di GLC 63. Che ha pure stabilizzazione attiva del rollio e che può inviare fino al 100% della coppia all'asse posteriore: su GLC 43, la ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno è fissa sul rapporto 31:69.

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic, gli interni

EDITION 1 Mercedes-AMG offre pacchetti Night e Carbon per oscurare alcune o tutte le finiture cromate, mentre un pacchetto AMG Styling aggiunge più parti aerodinamiche per aumentare l'atmosfera racing. Per i proprietari che vogliono davvero distinguersi, ecco il modello di lancio Edition 1, disponibile solo nel primo anno di produzione in colore grigio grafite o argento high-tech, pinze dei freni giallo sgargiante, cinture di sicurezza e cuciture interne gialle.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance ''Edition 1''

Mercedes non ha ancora rivelato prezzi o date di lancio, ma è probabile che la nuova gamma GLC AMG raggiunga gli showroom entro fine 2023. A occhio e croce, serviranno oltre 100.000 euro per GLC 43 e oltre 150.000 euro per GLC 63. Arrivando poco più di un anno dopo nuova Mercedes GLC non AMG, le versioni sintonizzate su Affalterbach sono state rivelate per ora solo in versione SUV: aspettiamoci di conoscere, tra qualche mese, anche nuova AMG GLC Coupé.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2023