Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition, nuovo cuore e abito Gullwing

Due livree speciali in stile 300 SL e una nuova variante del V8 biturbo con 476 cv. AMG SL 55 Tribute una esclusiva per l'Italia

Gli indizi di una sorpresina erano già stati seminati a fine giugno: quelle due sculture che omaggiavano l'essenza di 300 SL preludevano a un altro tributo tutto da guardare, ma anche tutto da guidare. Detto, fatto: Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition la serie speciale dai dettagli che si ispirano alla Gullwing, ma che pure accompagna in pompa magna al debutto italiano la motorizzazione 55 AMG a bordo della propria spider. Quanti esemplari? Beh, solo 55. E solo per l'Italia.

Mercedes-AMG SL Tribute Edition, il nuovo colore Blu Costa Azzurra

UN PASSATO A COLORI SL 55 Tribute Edition è una dedica alla capostipite della famiglia SL, cioè al modello che nel 1952 diede inizio a una lunga tradizione di successi che hanno reso la roadster della Stella un punto di riferimento nella storia delle automobili sportive. I richiami alla leggendaria 300 SL, che nel 2022 ha festeggiato 70 anni, si esprimono attraverso emozionanti citazioni cromatiche, più un allestimento esclusivo con contenuti Manufaktur (il top delle personalizzazioni della Stella) che ne sottolinea l’unicità. Declinata in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra, abbinate ad interni in pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic, la Tribute Edition riprende proprio gli abbinamenti di colore al tempo più richiesti per 300 SL, sia in versione chiusa con classiche porte ''ad ali di gabbiano'', sia in formato Roadster.

Mercedes-AMG SL Tribute Edition, gli interni in Rosso Classic

IN MEDIO STAT VIRTUS Stile a parte, nuova AMG SL 55 Tribute Edition è dunque equipaggiata da una nuova configurazione del V8 biturbo da 4,0 litri di cilindrata. Con una potenza di 476 CV e la trazione posteriore, la nuova motorizzazione si posiziona a metà strada tra l'esagerata AMG SL 63 4Matic+, con lo stesso V8 portato a quota 585 CV, e la super tecnologica AMG SL 43 4Matic, mossa da un piccolo ma cattivissimo 4 cilindri da 2,0 litri che - anche grazie al supporto di un turbocompressore elettrico di derivazione F1 - raggiunge la bellezza di 381 cv. La new entry come media ponderata in termini di prestazioni, ma che - per fascino, esclusività, ricercatezza - va intesa come nuova top di gamma.

CITTADINA ITALIANA “Visto il successo di nuova SL, già declinata nelle motorizzazioni 43 e 63 - spiega Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia -, abbiamo deciso di introdurre la 55 attraverso un concept di prodotto che parlasse direttamente al cuore dei nostri clienti più appassionati, regalando loro una limited edition unica con emozionanti citazioni alle origini di questo modello. Due versioni tutte italiane realizzate anche grazie alla consulenza dei professionisti dei nostri AMG Performance Center, la porta d’ingresso al mondo High Performance della Stella”.

QUANTO COSTA Non si conosce ancora il prezzo esatto, che - ci riferiscono da Mercedes-Benz Italia - sarà compreso tra 180.000 euro e 200.000 euro. Per la cronaca, AMG SL 43 parte da 140.600 euro, mentre AMG SL 63 è in vendita dai 204.600 euro in su. Vi informiamo as soon as possibile. Chissà, magari il prezzo vi interessa per davvero...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/07/2023