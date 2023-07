Mercedes-AMG SL 43: 24 ore per innamorarsi della nuova GT mild-hybrid. La prova

Lusso, sportività ed elettrificazione posso coesistere? Per Mercedes-Benz la risposta è sì, e l’esempio più lampante è la nuovissima Mercedes-AMG SL 43 Turbo Electrified. Certo, non siamo ai livelli dell’esuberante AMG SL 63 - che rappresenta ancora il culmine della gamma SL di Affalterbach - ma ci troviamo comunque al cospetto di una GT (mild-hybrid) che non rinuncia a un briciolo del coinvolgimento che solo le eredi della mitica 300 SL Gullwing sono in grado di regalare. La GT di casa AMG si presenta con una motorizzazione più ''contenuta'': al posto del mitico 4 litri V8 biturbo montato sulla AMG SL 63 (qui la nostra prova su strada), la sorellina SL 43 scommette su un grintosissimo 2 litri 4 cilindri turbo supportato dall’aiutino elettrico del sistema mild-hybrid. Il risultato? Più di 380 CV di potenza massima e un comportamento dinamico da far invidia a un’auto da corsa.

Mercedes-AMG SL 43: la prova sulle strade della Costa Smeralda

ACCOPPIATA VINCENTE Ho avuto l’occasione di provarla nell’affascinante cornice della Costa Smeralda, in Sardegna, una location che con le sue meraviglie naturali si sposa alla perfezione con lo charme della 2+2 tedesca. Una sportiva a tutto tondo questa AMG SL 43 che riesce a conquistarti con il rombo del suo vibrante 4 cilindri, ma allo stesso tempo ti soddisfa e coccola, cullandoti come solo le gran turismo di lusso sanno fare. Insomma, un’auto completa che non ti delude mai anche quando sposti il manettino su Sport+, il profilo di guida più estremo. E sulle strade deserte e assolate che da Olbia si inerpicano nel cuore del Gennargentu è stato vero divertimento, complice un percorso tutto curve capace di esaltare le doti telaistiche della SL 43, che resta incollata al terreno quasi stesse viaggiando sui binari. Il lavoro dei tecnici di Affalterbach si nota eccome e si riflette in una struttura portante in alluminio composito, che ha permesso di ridurre ulteriormente il peso aumentando la rigidità della scocca del 18%.

Mercedes-AMG SL 43 con capote in tessuto alzata

VEDI ANCHE

AIUTINO ELETTRICO Un capitolo a parte va dedicato poi al motore. Un’unità più piccola che grazie però a una serie di accorgimenti tecnologici non mi fa rimpiangere il roboante V8 biturbo. Sotto il cofano c’è infatti un 2 litri, 4 cilindri da 381 CV per 480 Nm che ad Affalterbach hanno ribattezzato Turbo Electrified. Si tratta della prima AMG SL con sistema mild-hybrid, con la classica architettura 48 V e un boost di potenza supplementare di 14 CV. L’aspetto più interessante riguarda però il turbocompressore, la cui girante viene azionata elettricamente, garantendo così regimi di rotazione molto alti e andando a limare ulteriormente i leggeri ritardi d’erogazioni tipici dei sistemi sovralimentati (turbo-lag). E sulle strade tortuose vicino Orosei, AMG SL 43 pare davvero una scalatrice provetto! La risposta dell’acceleratore è fulminea, le marce dello Speedshift MCT (Multi-Clutch-Transmission) si innestano quasi fossero fucilate e lo sterzo riesce sempre ad assecondarti disegnando le curve come un compasso. E poi il rombo! Basta azionare l’apertura delle valvole di scarico dal manettino sul volante e parte la sinfonia.

Mercedes-AMG SL 43: il motore elettrificato

TI CONQUISTA Di ritorno ad Arzachena facciamo rotta verso Baja Sardinia, destinazione Phi Beach. Ed è proprio in location esclusive e affascinanti come queste che si apprezza AMG SL 43 in modalità Comfort. Il rombo si placa e distende, le capotte in tessuto si abbassa e l’afa del giorno lascia spazio a una brezza marina che rinfresca e rilassa, scompigliando i capelli. È come fare un salto indietro nel tempo, agli anni ’60 della Dolce Vita, ma con la tecnologia e la potenza del XXI secolo. Un sogno che rigenera e che ha inevitabilmente il suo costo, come tutte le cose belle che ti arricchiscono dentro. Nuova Mercedes-AMG SL 43 Premium parte infatti da 140.680 euro, 144.708 per avere invece AMG SL 43 Premium Plus (qui l'esclusivissima AMG SL 55 Tribute Edition). AMG SL 63 è invece un discorso a parte: il suo prezzo di listino attacca a 204.661 euro e arriva a 208.701 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/07/2023