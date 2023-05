Mercedes-AMG si dà ai monopattini elettrici (ma non sono per Hamilton)

L’ultima AMG non è un bombardone con mille cavalli sotto il cofano, ma un piccolo mezzo a due ruote per muoversi in città: eccolo in video

Uno dei vezzi del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è muoversi all’interno del paddock in monopattino, per andare dall’hospitality Mercedes ai box, o per raggiungere rapidamente i commissari di gara e lamentarsi di qualche decisione. Mercedes-AMG ha appena presentato il suo primo monopattino elettrico, realizzato in collaborazione con la casa svizzera Micro Mobility Systems, principalmente per aiutare gli automobilisti (idealmente, i clienti Mercedes) a coprire l’ultimo miglio, dal punto in cui viene parcheggiata l’auto al posto di lavoro, o qualunque altra destinazione.

Mercedes-AMG E-Scooter, motore anteriore e batteria sotto la pedana

Quello dei monopattini elettrici è un segmento abbastanza affollato, anche di nomi legati al mondo delle due e quattro ruote (Bugatti, Ducati, MV Agusta, giusto per citare i primi che mi vengono in mente), pieno di soluzioni per ogni gusto e ogni tasca. Stranamente Affalterbach ha deciso di presentare un prodotto “normale”, non eccessivo né dal punto di vista delle prestazioni né del design, ma ben centrato per il target a cui si rivolge. Chissà se ne verrà fornito uno anche ad Hamilton...

Mercedes-AMG E-Scooter, il motore da 500 W

ESSENZIALE, MA CON STILE Il monopattino AMG non si caratterizza per particolari guizzi stilistici, ma troviamo comunque qualche dettaglio di rilievo, a cominciare dal logo AMG ben in vista sul piantone, ripreso anche sulla pedana antiscivolo, dove corrono una linea bianca e una rossa, e poi la stella a tre punte sopra la sospensione anteriore. L’unica concessione alla sportività è data dalla manopola dell’acceleratore, come sulle moto, al posto del più tradizionale anello da premere con il pollice. Luci a LED davanti e dietro e il campanello integrato nel manubrio completano la dotazione del monopattino.

Mercedes-AMG E-Scooter, la stella a tre punte sul piantone

PER TUTTI Curata la costruzione, con una piccola carenatura sotto la pedana che protegge la batteria, il cavalletto laterale a scomparsa e il piantone regolabile in altezza, caratteristica poco diffusa ma che lo rende adatto a persone di tutte le taglie. Il motore da 500 W di potenza massima è montato nella ruota anteriore, mentre al posteriore troviamo un semplice (e solitamente poco efficace) tamburo. Il comfort su strada, tutto da verificare, è in carico alle sospensioni regolabili davanti e dietro, abbinate a ruote piene da 200 mm di diametro e 50 mm di larghezza. Una volta piegato, si può trasportare abbastanza agilmente: l’E-Scooter di Mercedes-AMG pesa 14,7 kg.

Mercedes-AMG E-Scooter, per coprire l'ultimo miglio in città

Il motore lavora insieme a una batteria da 450 Wh, che in modalità normale e in condizioni ottimali assicura un’autonomia fino a 40 km. In modalità Sport, con la velocità limitata a 20 km/h, l’autonomia scende a 25 km, comunque più che sufficienti per il commuting quotidiano. La ricarica (la presa si trova sul tubo obliquo tra piantone e pedana) richiede dalle due alle tre ore e mezza. Il piccolo display sul manubrio permette di tenere d’occhio il livello della batteria, la velocità attuale e la modalità di guida selezionata. In alternativa, si può usare lo smartphone, connesso al monopattino con la app dedicata di Micro, come cruscotto digitale con più informazioni.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa l'arrivo del monopattino Mercedes-AMG sul mercato italiano, ma non abbiamo motivo di dubitare della sua disponibilità nei prossimi mesi presso le concessionarie della casa tedesca. Anche il prezzo non è stato comunicato: considerato il brand, possiamo ragionevolmente attenderci una cifra superiore alla media.

Dimensioni 1.050 x 1.085 x 520 mm Dimensioni chiuso 1.050 x 320 x 145 mm Peso 14,7 kg Motore 500 W, brushless Batteria 450 Wh Autonomia 40 km (25 in modalità Eco) Velocità massima 20 km/h Tempo di ricarica 2,1 – 3,5 ore Freni Motore, tamburo, parafango Sospensioni Anteriore e posteriore, regolabili Luci Anteriore e posteriore a LED Ruote 200 mm, piene

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/05/2023