Velocifero One-X, anche i monopattini elettrici hanno il loro Hummer

Extralarge in tutto, dalle dimensioni alla capacità della batteria, arriverà in Europa con tre motorizzazioni (la più potente non omologabile in Italia)

Quando si parla di monopattini e mezzi elettrici leggeri, di solito si usa l’espressione “mobilità dolce”. Nel caso del Velocifero One-X, invece, la mente corre più facilmente a mezzi come l’Hummer. Perché l’ultimo arrivato della casa cinese (ma di origini italiane) è esagerato, sotto ogni punto di vista.

Velocifero One-X, monopattino extralarge, visuale di 3/4 anteriore

Lungo 1.380 mm, largo 630 mm e alto 1.275 mm, nella sua configurazione più potente arriva a pesare più di 42 chilogrammi! Il monopattino è disponibile con due tagli di batteria, da 960 Wh e 1.200 Wh, con un’autonomia che può arrivare fino a 90 km. Praticamente, si può fare Bergamo - Brescia (le capitali della cultura 2023) andata e ritorno!

Velocifero One-X, monopattino extralarge, eccolo ripiegato

FULL OPTIONAL Il telaio è in tubi d’acciaio ad alta resistenza, adatto ad affrontare percorsi accidentati. La stabilità è garantita dagli pneumatici tubeless da 6,5” di larghezza e 10,5” di diametro, abbinati a una forcella idraulica all’anteriore. Due i freni a disco, uno per ruota, con diametro di 160 mm. La pedana è ampia e rivestita in gomma, per assicurare la corretta “presa” delle suole durante la guida. Da ultimo, i fari sono a LED, sia davanti che dietro.

Velocifero One-X, monopattino extralarge e dual motor

VEDI ANCHE

Manco fosse un SUV premium, il Velocifero One-X è disponibile in tre motorizzazioni:

Single motor , montato sulla ruota anteriore, con potenza massima di 500W e 40 Nm di coppia, capace di superare pendenze fino al 18%

, montato sulla ruota anteriore, con potenza massima di di coppia, capace di superare Dual motor , con un motore per ruota, potenza di 250W l’uno e una coppia complessiva di 58 Nm . Pendenza massima del 25%

, con un motore per ruota, potenza di l’uno e una coppia complessiva di . Pendenza massima del 25% Dual motor 500, con due motori da 500W di potenza massima e 68 Nm di coppia. Questa versione off-road non può essere omologata in Italia

Prodotto nello stabilimento di Taizhou, Velocifero One-X arriverà in Europa a partire da maggio, in quattro diversi colori: nero/antracite, giallo, rosso e bianco. Il monopattino sarà venduto sul sito di e-commerce dell’azienda e nei principali store online, con un prezzo al pubblico che parte da 1.490 euro per il modello single motor.

Velocifero One-X, monopattino extralarge, visuale laterale e di 3/4 posteriore

L’AZIENDA Velocifero è una realtà che opera a Taizhou, in provincia di Zheijiang, ma nasce da menti italiane: fondata nel 2015 da Alessandro Tartarini, il cui padre Leopoldo è stato pilota per Ducati e Benelli negli anni Cinquanta, e successivamente ha fondato Italjet. Il nonno, Egisto Tartarini, è stato uno dei primi piloti ufficiali di Moto Guzzi all’inizio del ventesimo secolo. Il nome stesso dell’azienda rende omaggio a uno dei modelli di maggior successo di Italjet, lo scooter Velocifero dalle linee retrò, ispirato a Vespa e Lambretta, venduto dal 1994 al 2000.

LE DICHIARAZIONI “ONE-X nasce da un progetto iniziato nella primavera del 2021. Il nostro obiettivo era realizzare un monopattino che fungesse da mini commuter cittadino e risolvesse i limiti dei mezzi oggi disponibili sul mercato”, ha dichiarato Alessandro Tartarini. “Con One-X, che amo definire il SUV dei monopattini, siamo riusciti a coniugare due valori cardine del nostro brand: sicurezza, caratteristica imprescindibile soprattutto per un monopattino che circola insieme agli altri veicoli, e cuore elettrico, per muoversi in maniera sostenibile. Siamo certi i clienti europei lo apprezzeranno”.

Single motor Dual motor Dual motor 500W Dimensioni 1.380 x 630 x 1.275 mm Batteria 960 Wh / 1200 Wh Peso 39 kg / 39,3 kg 42,5 kg / 42,8 kg 42,5 kg / 42,8 kg Velocità massima 25 km/h Peso massimo conducente 100 kg Autonomia 70 km / 90 km 60 km / 80 km 60 km / 80 km Potenza e coppia 500 W, 40 Nm 250 W x 2, 29 Nm x 2 500 W x 2, 34 Nm x 2 Pendenza massima 18 percento 25 percento 25 percento Luci anteriori e posteriori LED Display LCD da 4” Forcella anteriore Telescopica idraulica Sospensione posteriore Ammortizzatore idraulico Freni A disco anteriore e posteriore, 160 mm Ruote Tubeless 105/75-6,5” Telaio Acciaio ad alta resistenza

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/04/2023