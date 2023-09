Nuova Mercedes Classe G: lo specialista dell'off-road sta per arrivare, ecco le novità

La nuova Mercedes Classe G è quasi pronta al debutto e, poco alla volta, il puzzle si compone con l’arrivo di notizie sempre più precise. Per esempio, oggi sappiamo che la produzione dell’attuale modello cesserà all’inizio del 2024, in tempo per preparare la strada al suo sostituto. Nei giorni scorsi è trapelato un documento di Mercedes-Benz del 14 settembre e pubblicato dal magazine Business Insider Germany che afferma come la produzione dell'attuale Classe G terminerà proprio nel primo trimestre del 2024, ma non specifica una data. Tuttavia, questo segnerà la fine di un’era poiché la prossima 4x4 tedesca sarà la prima variante davvero elettrificata. Non solo, la nuova Classe G darà vita anche alla EQG 100% elettrica.

Nuova Mercedes Classe G: arriverà nel 2024 anche elettricaDESIGN IN FUNZIONE DELL’AERODINAMICA L'attuale generazione di Mercedes Classe G è stata presentata per la prima volta all'inizio del 2018 ed è attualmente costruita nello stabilimento di Magna Steyr a Graz, in Austria. Ha beneficiato di una serie di miglioramenti rispetto alla versione precedente, che ne incrementava sensibilmente il piacere di guida su strada. Inoltre, è stata aggiornata con l’arrivo di numerosi sistemi di sicurezza attivi e passivi per restare al pari con i SUV più moderni. E la Classe G rinnovata sarà molto simile al modello attuale, ma Mercedes ha confermato che avrà anche un'aerodinamica sensibilmente più efficace, una soluzione necessaria per aumentare l'autonomia della versione elettrica EQG, ma anche di quella con motore convenzionale.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes Classe G: cambierà lo stile in funzione dell'aerodinamica. Qui, il SUV attualeCOME CAMBIA CE LO DICE IL MANAGER Detto questo, è quasi certo che nella parte anteriore della Classe G di nuova generazione ci saranno la classica calandra che caratterizza il SUV, i fari circolari a LED e le luci diurne. Si prevede che tutte le nuove varianti della Classe G (ovviamente eccetto l’EQG) avranno lamelle della griglia verticali e alcune superfici saranno leggermente più levigate. ''Quando entri veramente nei dettagli dell'auto, scopri che abbiamo cambiato molte cose'', ha detto recentemente alla stampa britannica Autocar il capo della business unit della Classe G, Emerich Schiller . “La maggior parte dei clienti non vedrà le modifiche, anche stando davanti all'auto, ma in alcuni casi il cambiamento ha comportato miglioramenti davvero notevoli dell'aerodinamica. Abbiamo perfezionato il design senza cambiare la forma, e quello che abbiamo imparato con la versione elettrica lo applicheremo anche sul modello con motore a combustione. Quindi, quando il prossimo anno verrà effettuato il restyling, le vetture avranno anche la maggior parte dei miglioramenti aerodinamici, con un’enorme riduzione del consumo di carburante”. Con queste parole, capiamo che troveremo tante novità a bordo dell’iconico fuoristrada tedesco. Manterrà il suo stile originale, ma evolvendolo in ottica di efficienza per rientrare nelle sempre più restrittive norme antinquinamento. Per noi, è già una bella notizia che vedremo ancora una versione con motore a combustione. Non resta che attendere novità in vista del suo debutto tra qualche mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2023