Plug-in hybrid, sì, ma Diesel: così la Mercedes C 300 DE SW beve poco

La Mercedes Classe C, rinnovata nel 2022, arriva ora con l'esclusiva motorizzazione plug-in hybrid Diesel su cui solo la Casa della Stella ha investito e che, al di là di qualsiasi considerazione sull'opportunità di tenere in gioco il gasolio tra i carburanti, alla prova su strada si è rivelata una soluzione eccezionalmente valida sotto il profilo dei consumi e del piacere di guida. Non c'è da stupirsi se, proposta su altri modelli della casa di Stoccarda, è la soluzione preferita dalla maggioranza dei clienti.

Mercedes Classe C SW, vista laterale

Da fuori la Mercedes Classe C Station Wagon si presenta con un aspetto tradizionale e rassicurante: proporzioni e volumi sono cesellati con la sapienza maturata in decenni di evoluzione, con quel pizzico di grinta in più che le viene da una postura acquattata da gattona, sottolineata dalle superfici morbide del fasicone anteriore. Non ti proietta nel futuro come certi design iper-modernisti, ma è una bella affermazione di stile.

LA PLANCIA Ma se fuori la Merceres C 300 de plug-in hybrid gioca la carta del vestire classico, all'interno fa scattare l'effetto wow con una plancia dominata dalle curve, sottolineata dalle luci ambient regolabili nel colore, e che a seconda delle scelte del cliente può avere varie finiture. Personalmente apprezzo il rivestimento in stile fibra di carbonio dell'auto in prova, ma trovo ancora più seducente la trattazione in stile nautico che si è preso un collega giornalista, con sottili fili color allumunio a separare listelli di quello che sembra legno di teak. Volendo può ricordare un abito gessato, ma che in abbinamento con le linee sinuose della plancia acquista anche una connotazione moderna e sportiva. Strepitosa!

Mercedes Classe C SW: la plancia con finitura in stile nautico

I COMANDI A bordo della C 300 de Plug-in Hybrid ti trovi subito a casa, se sei abituato alle Mercedes, viceversa potrebbe causarti un istante di smarrimento non trovare la leva del cambio e le regolazioni del sedile lì dove li hai sempre avuti. Il comando della trasmissione, qui, è accanto al volante (e non parlo delle leve dietro alle razze per comandare i passaggi di marcia in modalità manuale-sequenziale), mentre i tasti per aggiustare altezza, profondità e inclinazione delle sedute sono sul pannello porta. Il discorso, però, non si esaurisce qui, perché i sedili dell'auto in prova hanno anche regolazione lombare, gonfiaggio dei fianchetti e funzione massaggio, che si comandano da un menu apposito sullo schermo a centro plancia. Non sapendo dove fosse, l'ho richiamato tramite i comandi vocali, dopo aver messo l'auto in ascolto con la ''parola d'ordine'' Hey Mercedes!

LA COCCOLA In questo modo ho scoperto che la regolazione del supporto lombare è particolarmente raffinata e che anche per le funzioni massaggio opzionali c'è un ricco menu degno di una spa: si va dal massaggio progressivo ascendente o discendente a un ''deep workout'', da un massaggio rilassante a uno energizzante. E la lista è ancora lunga. Ne provo alcuni tipi, che combinano pressioni alternate in vari punti della schiena a vibrazioni del piano di seduta: per gli appassionati del genere c'è di che passare il tempo. Va detto che alcui programmi sono disponibili solo per il guidatore e non per il passeggero. Perfida soddisfazione girarsi verso la compagna di viaggio e rinfacciarle che il mio massoterapista è più bravo del suo. Magari la prossima volta si decide a guidare lei.

Mercedes Classe C, gli interni con finitura in carbonio

Al di là delle polemiche sul fatto che le plug-in hybrid siano davvero virtuose in tema di emissioni - polemiche nate e alimentate in gran parte dall'uso sbagliato che ne fanno molti acquirenti, che le usano senza mai ricaricarle - per Mercedes questa tecnologia non è solo un passaggio tecnico obbligato per avviare la rivoluzione elettrica, ma addirittura un fatto culturale. Sperimentare per gradi la guida a batterie, che è consentito appunto dalle ibride ricaricabili alla spina, sarebbe propedeutico per convincere all'uso dei BEV. Un punto di vista che trovo condivisibile dopo aver provato la Mercedes C 300 de in un viaggio da Genova a Milano, spingendo il powertrain elettrico ai limiti della velocità consentita in autostrada.

IN AUTOSTRADA A BATTERIE Salgo a bordo, scelgo il drive mode per la guida full electric e tra i saliscendi della ''Superba'' madida di pioggia mi muovo in silenzio, con quella prontezza e quella vèrve che mi aspetto da una vera Mercedes. La Classe C è un macchinone, con i suoi quattro metri e ottantasette di lunghezza, ma è un gigante buono e docile che non mi mette in difficoltà. Passo il casello e mi viene spontaneo accelerare con dolcezza, quasi avessi paura di svegliare i pistoni che dormono tranquilli nei loro bui cilindri. Ma non serve. La modalità elettrica tiene botta anche quando la velocità raggiunge i limiti consentiti e la riserva di potenza è più che sufficiente per una guida disinvolta.

VEDI ANCHE

Mercedes Classe C SW, 3/4 anteriore

I CONSUMI VERI L'autonomia dichiarata fino a 110 km risente dello stile di guida, del traffico, della stagione e della velocità: non si raggiunge se si mantengono i 130 km/h, ma tant'è, la 300 de dà un'idea abbastanza fedele di quali sensazioni possa dare un'auto elettrica e aiuta effettivamente ad abituarvisi. Poi, naturalmente, il contributo delle batterie finisce e il motore termico entra in gioco, a garantire il massimo respiro nei viaggi lunghi. Sì, ma a quale prezzo? La regola è che le plug-in hybrid hanno consumi mediamente bassissimi considerando (falsamente) che l'energia elettrica sia gratis per il portafogli come per l'ambiente. Quando termina il contributo delle batterie, il motore - generalmente a benzina - deve fare i conti con veicoli più pesanti, attriti maggiori e dunque consumi più elevati del normale. Ed è qui che si palesa la bontà dell'idea Mercedes, di combinare alla parte elettrica un generoso motore Diesel. Per tenere le velocità autostradali, la Mercedes C 300 de ha fatto registrare 4,5 l/100 km da computer di bordo, aumentando la richiesta tra 6 e 7 l/100 km nel traffico di una Milano invasa di gente per la settimana della moda. Se non è la quadratura del cerchio, poco ci manca.

VIAGGIA SUI BINARI Ma facciamo un passo indietro, perché ci siamo persi un pezzo della prova: quella sulle curve che mi porteranno a Milano via Serravalle. Qui lo sterzo è un po' avaro di informazioni e mi fa sentire poco collegato con l'asfalto, però è preciso: affronto le pieghe senza alcuna incertezza, e senza bisogno della benché minima correzione col volante una volta che l'auto trova l'appoggio sulle ruote esterne alla traiettoria. L'appoggio, va detto, non è immediato nemmeno impostando la modalità di guida pià sportiva, ma non siamo su una AMG e dunque la missione dell'auto è quella di affrontare il turismo veloce in pieno comfort, non di aggredire la pista col coltello tra i denti.

Mercedes Classe C SW, 3/4 posteriore

TRAZIONE POSTERIORE Affondando improvvisamente il pedale dell'acceleratore c'è una certa esitazione, prima che l'auto inizi a spingere, mentre con aperture più progressive la sensazione di controllo della potenza è fedele. Il tiro è fluido e intenso senza essere violento e stupisce lo slancio che, in area protetta o sulle autobahn tedesche, consente di cogliere la massima velocità con un lancio piuttosto contenuto. Complice l'asfalto umido, se provoco l'acceleratore a centro curva il controllo di stabilità interviene con buona prontezza, lasciandomi avvertire la perdita di aderenza delle ruote posteriori, ma senza costringermi a grandi correzioni con lo sterzo. Come dire che non si limita a proteggermi da me stesso, ma mi fa capire se sto facendo stupidaggini senza risultare troppo severo.

ELETTRONICA INVASIVA Certo una taratura un pò meno confortevole delle sospensioni - che sono invero comodissime - avrebbe garantito probabilmente una maggiore riserva di trazione, ma il comfort è una delle doti migliori di quest'auto, visto che è anche molto silenziosa. Alle velocità più basse, il gorgoglio del Diesel a volte si sente, ma non dà fastidio, mentre in autostrada mi accompagna debole solo il fruscio del vento. Quello che mi piace meno, di tutto ciò, è l'impressione che l'elettronica sia sempre troppo attiva e presente. Il rallentamento dell'auto al rilascio del gas tiene conto in modo automatico dei veicoli nelle vicinanze e delle curve lungo il percorso, con il risultato che mi ci vuole più impegno a gestire l'acceleratore per ottenere la scorrevolezza che desidero. All'interno dei menu c'è sicuramente qualche opzione per spegnere o quantomeno moderare gli interventi superflui, ma gli amanti della guida analogica sono avvertiti.

Mercedes Classe C SW: il display verticale da 11,9

La Mercedes C 300 de Plug-In Hybrid Station wagon attacca a 69.464 euro, ma nel listino di 56 pagine c'è di che sbizzarrirsi per renderla più ricca. Ferma restando la possibilità di personalizzazioni à-la-carte, ci sono alcuni pacchetti sull'esemplare in prova che vale la pena analizzare. La ''mia'' auto è in allestimento Premium Plus, top di gamma, che parte da 81.300 euro. Compresi nel prezzo troviamo tetto panoramico, head-up display, clima a tre zone, audio Burmester e alcuni pacchetti, che tra le altre cose aggiungono sensore angolo cieco, sistema keyless, telecamere di manovra a 360° e navigazione in realtà aumentata, ossia con le frecce sovrapposte a immagini reali, riprese da una telecamera, per spiegare le svolte. A ciò si aggiungono luci con funzione di proiezione: in grado di proiettare sull'asfalto particolari pittogrammi, che forniscono informazioni di sicurezza al guidatore come agli altri utenti della strada.

A MIO GUSTO PERSONALE Ciò che ho trovato un po' eccessiva, su questa Mercedes, è proprio l'elettronica: tanto ricca da risultare a volte confusionaria e invadente nella guida. Quando guido non amo avere la stessa informazione ripetuta in tre posti diversi e in tre modi diversi, come accade con la navigazione: in realtà aumentata sul display a centro plancia, semplice sul quadro strumenti e ulteriormente semplificata sullo head-up display. Preferisco trovare solo ciò che serve sempre nello stesso posto: così perdo meno tempo ad acquisire l'informazione che cerco. Per questo rinuncerei volentieri allo head-up display e alla realtà aumentata, così come alle luci con funzione proiettore. Non rinuncerei all'audio Burmester e alle telecamere di manovra, mentre sospendo il giudizio sui sedili massaggianti che tanto mi hanno colpito. Certamente fanno parte di quelle dotazioni non essenziali, ma rappresentano un capriccio che chi può permettersi una Mercedes magari vuole concedersi. Sono inclusi nel pacchetto Energizing Plus, con luci ambient e ionizzatore per depurare l'aria, e aggiungono 2.952 euro. Che faccio, lascio?

Motore 4 cilindri, 2,0 litri, benzina plug-in hybrid Potenza massima di sistema 333 CV Autonomia Fino a 110 km Ricarica dal 10 all'80% 3 ore a 11 kW (CA) o 20 minuti a 55 kW (CC) Capacità batteria 25,4 Velocità 241 km/h 0-100 km/h 6,2 secondi Cambio Automatico multi-frizione a 9 rapporti Trazione Posteriore Dimensioni 4,87 x 1,82 x 1,45 m Bagagliaio Da 455 litri Prezzo da 69.464 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/09/2023