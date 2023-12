Al volante della nuova Mercedes CLA plug-in hybrid

Correva l'anno 2013, il Bayern Monaco trionfava in Champions League e l'Inghilterra festeggiava la nascita del Principino George, mentre in quel di Stoccarda si festeggiava un'altra nascita: quella della Mercedes CLA, che ben presto si sarebbe tramutata in un formidabile successo commerciale per la Casa della Sella. Un successo costruito su un design molto aggressivo e carico di personalità, ma anche su un piccolo motore turbo diesel da un litro e mezzo, che spingeva il giusto e consumava pochissimo. Oltre a consentire un prezzo d'accesso alla gamma molto allettante.Tutto questo avveniva prima dell'elettrificazione forzata e oggi la nuova Mercedes CLA 250e Plugin Hybrid Shooting Brake, ricaricabile alla spina, vorrebbe rappresentare la sintesi ideale tra due mondi: consentendo il casa-ufficio a batteria, al prezzo della corrente elettrica con cui ricaricate, e viaggi lunghi senza l’ansia da ricarica. Il tutto, però, a prezzi più alti. L’ho provata per capire se ne vale la pena.

Mercedes CLA 250 e Plug-in Hybrid Shooting Brake, 3/4 anteriore

La nuova Mercedes CLA lanciata nel 2019, e appena sottoposta a un leggero facelift, ha portato in dote un design un po' meno carico e un po' meno connotato rispetto alla prima generazione: ora è più neutra, più filante e andrà incontro a un maggior numero di palati. Ma non si è perso l'appeal originale, che rimane quello di un'auto dichiaratamente premium. Soprattutto negli interni, dove è stata introdotta negli anni la tecnologia della plancia digitale con i due display affiancati a far funzionare il sistema MBUX, oggi compatibile con le versioni wireless sia di Apple Carplay sia di Android Auto.

IL PELO NELL'UOVO Un’unica cornice racchiude uno schermo da 7 pollici davanti al guidatore per la strumentazione e uno da 10,25 pollici per l'infotainment al centro, con l'opzione di averli entrambi da 10 pollici ed eventualmente integrarli con un impianto audio Burmester con sistema Dolby Atmos a effetto surround. Belli materiali e finiture: mi piace molto la plancia morbida al tatto e ricca nel design, che si sposa bene con i sedili avvolgenti sia davanti sia al posteriore. Ben curato il rivestimento dei pannelli porta sia davanti sia dietro, a trasmettere chiaramente quella cura del dettaglio che cerca chi scegli un marchio premium. Anche se, va detto, le tasche delle portiere sono lasciate in plastica nuda: niente rivestimento anti-rumore. Un peccato tutto sommato veniale, comunque.

Mercedes CLA 250 e Plug-in Hybrid Shooting Brake, il display touch dell'infotainment

LE DIMENSIONI Della CLA, come di altre Mercedes moderne, non amo molto il volante con le razze orizzontali sdoppiate: moltiplicano il numero dei tastini, che da parte loro diventano sempre più piccoli e sempre più difficili da gestire. Per usarli in scioltezza bisogna farci un po' la mano. Lo spazio a bordo è quello che ti aspetti da un'auto lunga 4,69 m e il tetto panoramico in cristallo contribuisce a dare all'ambiente ancora maggiore respiro. Suggestioni a parte, molto concreto è il contributo della console centrale particolarmente pulita, visto che il comando del cambio automatico sequenziale a otto rapporti è accanto al volante. Il bagagliaio è invece leggermente al disotto delle aspettative: va da 445 a 1.310 litri, in questa versione plug-in hybrid, che perde una quarantina di litri di capacità rispetto alle CLA con motore tradizionale.

Il cuore di questa Mercedes CLA 250e Plug-in Hybrid Shooting Brake è un quattro cilindri da 1,3 litri: uno molto elettrificato, a dare 218 cavalli e 450 Nm di coppia, che si sentono davvero tutti quando si affonda il piede sull'acceleratore. Quasi perfetta l'illusione di trovarsi su un'auto 100% a batterie e dico quasi perché, nei primi minuti dopo l’avviamento, il motore termico entra in funzione: probabilmente per aiutare gli accumulatori a raggiungere la temperatura di esercizio ottimale. Fino a un'ottantina di chilometri è l’autonomia concessa in elettrico, secondo il tipo di percorso, lo stile di guida e il traffico, e ciò permette di gestire in scioltezza il casa-ufficio senza mai recarsi dal benzinaio. Proprio come promesso. La batteria da 15,6 kWh si ricarica in circa 3 ore e 45 minuti da una presa a 11 kW di potenza, mentre possono bastare 25 minuti per passare dal 10 all'80% della carica da una presa in corrente continua a 22 kW. Se però avete a disposizione una normalissima presa domestica l’attesa si allunga e potete aspettarvi di dover lasciare la macchina in ricarica quasi tutta la notte, se volete ripartire col pieno di elettroni.

Mercedes CLA 250 e Plug-in Hybrid Shooting Brake, la presa di ricarica

LE SUE STRADE PREFERITE In città mi piace il senso di agilità e leggerezza che questa CLA mi trasmette. Tanto più che la grinta sotto al piede, pur contando solo sulle batterie, è notevole: con le ruote anteriori che chiamano in causa il controllo di trazione facilmente nelle partenze al semaforo. Tra le curve si dimostra precisa, molto gradevole, con il plus di un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti davvero rapido e incisivo, quando lo aziono con le palette dietro al volante. Il supporto della motorizzazione plug-in hybrid è la ciliegina sulla torta, perché ha davvero una gran schiena in ripresa e mi trasmette emozioni quasi sportive. In autostrada, dove potrei superare il limite anche solo a batterie, finché la carica tiene, la CLA si trasforma in un incrociatore per fare un sacco di chilometri senza stancarsi. È molto rilassante perché segue il nastro d'asfalto quasi sorvolandolo. Comfort promosso a pieni voti, quindi, visto che il motore si fa sentire in abitacolo solo quando spremo l'acceleratore a tavoletta e senza mai risultare davvero molesto.

AMA LA GUIDA PRUDENTE Nella guida sportiva è invece un po' fastidiosa la sensazione che l'elettronica ci metta sempre lo zampino: cambiando a suo insindacabile giudizio il modo in cui l'auto rallenta quando rilascio l'acceleratore, e pinzando qui e là con i freni per aiutarmi a disegnare traiettorie più precise. Inoltre il sistema Pre-safe, che prepara la macchina per un eventuale incidente, se il computer di bordo lo ritiene imminente, ha il sangue freddo di una moglie apprensiva. A volte mi stringe la cintura di sicurezza e suona l'allarme anche quando non ce ne sarebbe motivo. La velocità massima è di 226 km/h e lo 0-100 km/h richiede 7,7 secondi. Mica male! Peccato che, una volta finito il contributo delle batterie, il consumo di benzina rilevato a velocità codice in autostrada sia stato tra 7,5 e 8 litri per 100 km. Il vecchio millecinque Diesel, certo, andava più piano, ma il vantaggio in termini di consumo era netto.

Mercedes CLA 250 e Plug-in Hybrid Shooting Brake, 3/4 posteriore

I prezzi per questa CLA Shooting Brake Plug-in Hybrid partono da 53.651 euro con fari a LED, sedili riscaldabili, cambio automatico a doppia frizione con comandi al volante e una suite di aiuti alla guida piuttosto scarna: c'è la frenata automatica di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, abbaglianti automatici, retrocamera e poco altro. Per le telecamere di manovra a 360° si pagano quasi 8.700 euro in più. Stranamente, alcune delle funzioni che dal configuratore sono indicate come senza sovrapprezzo, comportano invece delle modifiche a pagamento. È il caso, per esempio, di Apple CarPlay o Android Auto, che aggiungono al conto 366 euro; oppure del pacchetto estetico AMG Line, che comprende cerchi da 18 pollici e altri dettagli, per quasi 7.000 euro. Monitoraggio dell'angolo cieco, cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia sono a richiesta, inclusi con il Pre-Safe di cui sopra nel pacchetto Assistenza alla Guida da 2.354,60 euro. Accontentandosi, si riesce comunque a stare sotto ai 55.000 euro, ma se vi lasciate tentare dal menu degli accessori (il listino è di 49 pagine) una CLA ben equipaggiata finirà per costare molto più del prezzo base: anche se partiamo dalla motorizzazione plug-in hybrid che si posiziona molto in alto in gamma.

Motore 4 cilindri, 1,3 litri, benzina plug-in hybrid Potenza massima di sistema 218 CV Coppia massima di sistema 450 Nm Autonomia fino a 80 km Ricarica 3,7-11 kW (CA), 25' per 10-80% a 22 kW (CC) Capacità batteria 15,6 kWh Velocità 226 km/h 0-100 km/h 7,7 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 8 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,69 x 1,83 x 1,44 m Bagagliaio Da 445 a 1.310 litri Peso 1.745 kg Prezzo Da 53.651 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/12/2023