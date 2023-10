Debutta una Mercedes Classe E che potremmo non vedere mai

Ormai è chiaro: ai cinesi piacciono le berline extra large. E infatti, dopo la nuova BMW Serie 5 che vale una Serie 7, e che è stata pensata tenendo bene in mente i gusti asiatici, a pochi giorni dalla nostra prova su strada della rivale di Monaco debutta in Cina la versione limousine della berlina di Stoccarda. Saliamo a bordo della Mercedes Classe E L, dove quella L indica il passo lungo.

Mercedes Classe E L, la calandra illuminata

QUEL QUALCOSA IN PIÙ Spazio, tecnologia e comfort superiore per chi siede dietro sono i punti cardine di una limousine che si rispetti, ed ecco che visivamente, la Classe E a passo lungo si distingue dalla versione normale per le porte posteriori più lunghe, così da agevolare l'ingresso e l'uscita dal veicolo. Lunga 5,09 m Classe E in versione L guadagna oltre 13 centimetri rispetto al modello standard e un passo allungato a 3.094 mm, grazie ai quali distendere le gambe non sarà certo un problema. Tanto più che il sedile del passeggero anteriore si ripiega elettricamente per permettere a chi siede dietro di sdraiarsi come su una chaise longue.

Mercedes Classe E L, con il passo lungo e 5,09 m di lunghezza diventa limousine

INTERNI HI-TECH All'interno, il cruscotto è ripreso dalla Classe E e a richiesta prevede un trio di display di grandi dimensioni con grafica e applicazioni specifiche per il Paese di vendita. I passeggeri posteriori beneficiano di schienali reclinabili e poggiagambe regolabili elettricamente. Tra le dotazioni extra figurano la funzione di riscaldamento della nuca sui poggiatesta posteriori e la piastra di ricarica wireless per due smartphone contemporaneamente integrata nel bracciolo. Completa la dotazione un sistema audio premium firmato Burmester.

Mercedes Classe E L, tre display sulla plancia

UN MOTORE PER TUTTE Dotata di sospensioni pneumatiche e quattro ruote sterzanti, le vendite della Mercedes-Benz Classe E L inizieranno in Cina nei prossimi mesi. L'offerta al lancio è basata su un unico motore a 4 cilindri con 204 CV di potenza sulla Mercedes E270L. Lo stesso motore, potenziato a 258 CV, equipaggia invece la Mercedes E300L, che per il momento rappresenta il top di gamma, ma che potrebbe venire superato da altre future versioni. Secondo fonti locali, la Classe E a passo lungo sarà successivamente introdotta in altri mercati, come quello indiano, ma per il momento non è prevista la distribuzione in Italia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/10/2023