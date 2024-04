Video: la Mercedes Classe G elettrica fatta coi tubi dell'acqua

Una Mercedes Classe G radiocomandato costruita da zero a partire da comunissimi tubi in PVC: il video è sorprendente

Come nasce una Mercedes Classe G elettrica? In questo caso, con tanta maestria nel modellismo e tanto olio di gomito. Il video qui sotto mostra la creazione di una Gelandewagen radiocomandata a partire da comunissimi tubi in PVC per applicazioni idrauliche. La trasformazione è davvero sorprendente.

C'È PIÙ DI QUELLO CHE SEMBRA Se pensate che il lavoro del modellista si sia limitato a riprodurre la carrozzeria, da montare su una meccanica già pronta e recuperata chissà dove, beh, vi sbagliate. La Classe G RC che vedete è stata realizzata pezzo per pezzo: compresi i bracci delle sospensioni e tutti i meccanismi di controllo (tranne il motore elettrico, i servocomandi e la parte elettronica). Ma quello che alla fine stupisce è la perfetta somiglianza con l'auto vera: una cosa che forse non ti aspetti da un modello creato artigianalmente e con materiali di fortuna. Chapeau!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/04/2024