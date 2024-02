Mercedes Classe G: un diamante (e una G) è per sempre

Ah, San Valentino! La festa degli innamorati e dell'amore, il giorno più romantico dell'anno. Cioccolatini, fiori, cene a lume di candele, regali e...Mercedes Classe G. Proprio in occasione del 14 febbraio, la leggendaria fuoristrada tedesca si veste di un abito super esclusivo: la versione Stronger Than Diamonds Edition celebra la storia di un modello più forte del tempo (anche se tra poco arriva la versione elettrica), un po' come il vero Amore . Il progetto è parte di una campagna globale più ampia che mira a promuovere la nuova identità visiva Mercedes, avvicinandosi a una comunicazione più lifestyle che possa conquistare anche gli ambienti della moda e della cultura digitale.

Mercedes Classe G stronger than diamonds edition: il colore è stato progettato su misura

SOLO 300 UNITÀ Limitata a sole 300 unità, questa edizione speciale della Mercedes-Benz G500 - con motore 4.0 litri V8 da 416 CV - è un'interpretazione di eleganza e prestigio, in pieno stile G. Non solo un veicolo, ma un autentico simbolo di eternità. La G-Class Stronger Than Diamonds Edition approfitta della bellezza senza tempo della Mercedes più iconica di tutte, enfatizzandola con la presenza di diamanti preziosi. La campagna pubblicitaria, dal titolo ''Un amore che dura per sempre. Più forte dei diamanti'', ha accompagnato il lancio sul mercato di questa edizione, mostrando al pubblico cosa rende questa G-Class così desiderabile come regalo di San Valentino (per i pochissimi che potranno permettersela, s'intende...). Tra le caratteristiche esclusive, spicca il colore della vernice rosewood grey magno, appositamente sviluppato per l'occasione. Ma il dettaglio che non passa inosservato è relativo ai quattro perni di bloccaggio delle porte, incastonati con diamanti - veri - da 25 carati, mentre le maniglie esterne presentano un elegante logo a diamante in rilievo.

Mercedes Classe G stronger than diamonds edition: i perni di bloccaggio sono icastonati con diamanti veri

''DIAMANTI ETICI'' L'interno non è, ovviamente, da meno, con un pacchetto tutto in pelle nappa nera, impreziosito da cuciture in contrasto color rosa. E per garantire un'esperienza di guida ancora più esclusiva, i tappetini profondi e le maniglie di presa sono stati curati nei minimi dettagli, con il distintivo logo Stronger Than Diamonds a confermare l'unicità del veicolo. Per i fortunati acquirenti, c'è anche la certezza che i diamanti utilizzati provengano da fonti etiche, sociali ed ecologicamente responsabili - qualunque cosa significhi - garantita da un certificato del Responsible Jewellery Council (RJC). Tutto questo lusso e raffinatezza ha un costo altrettanto esclusivo: il prezzo di questa G-Class è di 175.000 euro (in Germania). Se volete, potete considerarlo come un investimento per suggellare il vostro amore. In alternativa, una cena è sempre ben gradita e andate sul sicuro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/02/2024