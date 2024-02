Mercedes CLE cabrio 2024: la scoperta che non c'era

Dopo il debutto dell'inedita CLE Coupé (qui la nostra prova), Mercedes anticipa a stretto giro la versione cabrio con tetto in tela. Questa è una grande novità per la Casa di Stoccarda poiché una cabriolet di queste dimensioni e in questo segmento, è ormai una rarità. Non di certo un unicorno - le dirette rivali sono l'Audi A5 Cabriolet e la BMW Serie 4 cabrio - ma comunque un veicolo che non trova più lo spazio di un tempo. Il progetto è parte di una razionalizzazione della gamma, ed è destinata a sostituire sia la Classe C cabrio sia la Classe E cabrio. La certezza, quando si parla di Mercedes, riguarda sempre i motori: al lancio benzina e diesel, 4 o 6 cilindri, mild hybird. Non manca niente. CLE cabrio arriverà in Italia nel mese di aprile 2024. Il prezzo? Non ancora comunicato.

Nuova Mercedes CLE cabrio 2024: non manca la versione sportiva AMG

CON IL TETTO IN TELA È TUTTO UN ALTRO STILE Le dimensioni sono imponenti e permettono alla CLE cabrio una presenza su strada riconoscibile e mai banale. Con 4,85 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza, 1,42 metri di altezza e un passo di 2,86 metri, lo spazio a bordo è sufficiente per ospitare davvero quattro passeggeri. Nonostante le sue misure, il design generale ne sottolinea l'aspetto leggero e dinamico, accentuato dall'assenza del tetto rigido che rende ulteriormente giustizia a una vettura dallo stile azzeccato. Il cofano lungo e slanciato si fonde armoniosamente con il posteriore, caratterizzato dalla striscia luminosa a LED che unisce i gruppi ottici. La capote multistrato assicura un isolamento termico e acustico di alto livello e può essere aperta o chiusa in soli 20 secondi, fino a una velocità massima di 60 km/h.

Nuova Mercedes CLE cabrio 2024: l'abitacolo ha un'organizzazione tipicamente Mercedes

INTERNI CHE NON CAMBIANO All'interno, la CLE cabrio offre gli stessi standard di lusso e tecnologia della coupé, con una plancia dominata - come ormai noto - da uno schermo digitale da 12,3 pollici e un display centrale per l'infotainment da 11,9 pollici, posizionato verticalmente. Una novità degna di nota è la possibilità di inclinare elettronicamente il display per evitare abbagliamenti durante la guida a tetto abbassato. Tra i sistemi dedicati alla cabriolet troviamo l'Aircap e l'Airscarf. Il primo consiste in un deflettore montato sul parabrezza per indirizzare il flusso d'aria sopra gli occupanti, mentre il secondo emette un getto d'aria calda intorno al collo del guidatore e del passeggero anteriore, garantendo comfort se volete guidare ''con il vento tra i capelli'' anche durante le giornate più fresche.

Nuova Mercedes CLE cabrio 2024: i cerchi in lega sono da 20''

MOTORI BENZINA O DIESEL Al pari della versione coupé, anche la cabrio propone una gamma motori che continua a puntare sulle tradizionali motorizzazioni a benzina e diesel, con la costante presenza della tecnologia mild hybrid. L'offerta inizia con l'entry level 220d con motore a gasolio da 197 CV, ideale per chi percorre tanti chilometri. Per quanto riguarda i benzina, si parte dalla 200 con motore 2.0 litri quattro cilindri da 204 CV - disponibile anche con trazione integrale - per passare alla 300 4Matic da 258 CV. Al vertice della gamma, almeno per ora, si trova la 450 4Matic, spinta da un possente motore 3.0 litri a sei cilindri da 381 cavalli. Tuttavia, il meglio deve ancora venire: prossimamente sarà disponibile la versione 53 AMG (6 o 4 cilindri? Vedremo) mentre si attende l'arrivo della super perfomante 63 AMG (che potrebbe essere ibrida plug-in, seguendo lo schema che vi presentiamo qui). Per quanto riguarda le caratteristiche di guida, l'auto offre di serie un assetto ribassato di 15 millimetri, conferendole un'impronta sportiva. Inoltre, è possibile equipaggiarla con il sistema Dynamic Body Control come optional, per un'esperienza di guida ancora più dinamica.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/02/2024