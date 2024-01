Mercedes-AMG One: vuoi una "km zero"? La prima usata è in vendita

La gestazione è durata un po’ di anni, ma nel 2022 Mercedes-AMG ha finalmente consegnato le prime One ai fortunati clienti che l’avevano ordinata. La hypercar è stata costruita in soli 275 esemplari, ovviamente tutti assegnati. Sotto la sua pelle c’è un moderno propulsore da Formula 1 di 1,6 litri ibrido, capace di erogare qualcosa come 1.063 CV complessivi, ma c’è anche tanta tecnologia prelevata direttamente dalla monoposto di Lewis Hamilton, che ha spinto la Mercedes “ai suoi limiti”. Immaginerete che entrare in possesso di uno dei rarissimi pezzi di questo gioiello era incredibilmente difficile, ma adesso una One è apparsa in vendita sul mercato dell'usato.

Mercedes-AMG One: la coda con l'ala mobile estrattaUNA “KM ZERO” VERAMENTE ESCLUSIVA Una hypercar del genere di seconda mano? Ebbene sì, sembra comico definirla “usata”, ma è proprio così. Il computer di bordo ci dice che ha accumulato zero chilometri. Tuttavia, il prossimo proprietario non avrà bisogno di essere un fedele cliente Mercedes per percorrere i primi chilometri a bordo di questa vera e propria belva su quattro ruote, anche se è molto probabile che dovrà sborsare ben più del prezzo originale di 2,93 milioni di dollari richiesto per la One.

VEDI ANCHE

Mercedes-AMG One: un esemplare usato in vendita a DubaiPERLA RARA DI TECNOLOGIA E PERFORMANCE Naturalmente, a fronte della montagna di soldi che uscirà dal suo portafoglio gli sarà consegnata un'auto molto speciale, che può fare da 0 a 100 orari in meno di tre secondi e correre fino a una velocità massima di quasi 350 km/h. Ma la One non è la più veloce solo in linea retta, poiché detiene anche il record sul giro al Nürburgring con il tempo di 6:35.183. Si tratta di oltre 3,5 secondi più veloce del precedente primato. L’auto è anche riuscita a girare sul circuito lungo del Nürburgring in 1:56.096, ben 16 secondi di vantaggio sulla vettura ora seconda, una Porsche 911 GT3. Se ciò non bastasse, detiene il record sul giro al Red Bull Ring e a Hockenheim.

Mercedes-AMG One: l'abitacolo supersportivoPER VEDERLA ANDATE A DUBAI Se volete dare un’occhiata alla hypercar tedesca potete andare sul sito di F1rst Motors Dubai dove è arrivata un po’ di tempo fa e dove ci sembra possa essere il luogo più ideale per trovare un nuovo proprietario, anche perché nel giugno 2022, il concessionario aveva già dichiarato che non avrebbe spedito l’auto in giro per il mondo a causa di normative troppo stringenti e per il rischio di rovinarla. A questo punto, speriamo almeno che la One finisca a un nuovo proprietario che le permetta di percorre molti più chilometri.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/01/2024