Valtteri Bottas ritira la sua nuovissima Mercedes-AMG One

Dopo una lunga attesa, Valtteri Bottas ha finalmente ritirato la sua nuovissima Mercedes-AMG One con livrea personalizzata. Il pilota dell’Alfa Romeo aveva ordinato l’hypercar ibrida con motore derivato dalla Formula 1 mentre correva ancora per il team anglo tedesco insieme a Lewis Hamilton. Per l’occasione Bottas si è recato al quartier generale Mercedes-Benz ad Affalterbach, in Germania, per ritirare personalmente le chiavi dell'auto. Le immagini che riportiamo sono state pubblicate sul profilo Instagam del pilota scandinavo.

A MISURA DI PILOTA L’auto si presenta in un’elegantissima colorazione blu realizzata su misura per il pilota finlandese. Ovviamente la fibra di carbonio la fa da padrona all’esterno, rivestendo un'ampia sezione del cofano, le protezioni intorno alle prese d'aria anteriori, lo splitter anteriore, le minigonne laterali, le ruote e gran parte della parte posteriore, compreso il diffusore sul retro. Le prime consegne di Mercedes-AMG One ai clienti sono iniziate lo scorso gennaio, giusto un paio di mesi dopo aver stabilito un nuovo entusiasmante record al Nürburgring (qui il nostro approfondimento).

UNA LUNGA ATTESA Il lancio di Mercedes-AMG One è stato rimandato più volte a causa di ritardi nel processo sviluppo, ma con ogni probabilità, non appena darà sfogo agli oltre 1.060 CV dell’auto siamo sicuri che Bottas si scorderà all’istante di questa lunga attesa. Mercedes AMG-One è spinta da una versione modificata del V6 turbocompresso da 1,6 litri derivato dalla Formula 1 ed è supportato da quattro motori elettrici che le consentono di raggiungere i 325 km/h di velocità massima in modalità Race Plus (qui il nostro approfondimento).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 06/07/2023