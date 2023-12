Il primo topless della Mercedes-AMG G63 in serie limitata

Lo specialista in auto esotiche Refined Marques realizza una Mercedes-AMG G63 spider in serie limitata a 20 esemplari. Il prezzo

Lo specialista di auto di lusso e personalizzate Refined Marques osa fare ciò che Mercedes non ha mai fatto: proporre una versione cabrio della Mercedes-AMG G63. Allestimenti spider della Classe G se n'erano anche visti, ma non con questa motorizzazione. Realizzata su commissione e proposta in serie limitata a 20 unità, la G63 AMG è molto più esclusiva di quello che potreste pensare. Ma prima di svelare il prezzo mostruoso, diamo un'occhiata a come è fatta...

Mercedes-AMG G63, dall'alto - foto da kamauto.fr/Instagram

COSA CAMBIA, COSA RESTA La Mercedes-AMG G63 del 2024 utilizzata per creare queste cabriolet in edizione limitata è spinta dal V8 biturbo da 4,0 litri di serie, con 585 cavalli e 850 Nm di coppia. Le modifiche si concentrano sulla carrozzeria e sugli interni. L'auto ha richiesto 18 mesi di sviluppo, con un team in Germania composto da meccanici di Formula 1 e supercar, che si sono occupati della trasformazione. Una delle priorità era realizzare un tetto comodo da aprire. Missione compiuta, visto che basta premere il pedale del freno, rilasciare i due ganci laterali e premere un pulsante: operazione consentita anche mentre il veicolo è in movimento.

Mercedes-AMG G63, il frontale - foto da kamauto.fr/Instagram

QUANTO COSTA Il primo esemplare (n. 1 di 20) è stato mostrato lo scorso fine settimana in un raduno esclusivo a Monaco, con esterno blu Cina, interni in pelle rossa e cuciture blu abbinate. La capote era in tessuto rosso. Le restanti 19 non avranno questo aspetto, poiché ogni Mercedes-AMG G63 Cabrio sarà realizzata su misura in modo che non ce ne siano due uguali. Tutto, dalla vernice al colore del tetto, fino alle specifiche degli interni, può essere personalizzato. Quello che però più stupisce è il prezzo fissato a 1,2 milioni di euro, che significa un milione in più rispetto alla Mercedea-AMG G63 di serie. Costoso questo topless.

