Brabus XLP 6x6 pickup, G63 AMG ha perso la testa. Video

Più si avvicina la fatidica scadenza, più il suo cuore è tormentato. Classe G a motore termico dovrà far spazio, nel suo box, a un Classe G a motore elettrico (a ''motori'' elettrici). Teme che la sua Stella brillerà di meno. Nel tentativo di attirare l'attenzione, ora esagera. Fa visita ai vecchi amici di Brabus ed esce dall'officina conciato così. Cioè nell'edizione 6x6 più insolita mai vista sino ad ora. Da Mercedes-AMG G63 ad XLP 6x6. Non una, due carrozzerie pickup: XLP 800 6x6 Adventure ed XLP 900 6x6 Superblack, una più estrema dell'altra. In video, tutto vi sarà più chiaro.

ASSI CARTESIANI Per convertire G63 AMG nel monster truck presentato in anteprima a fine giugno alla Brabus Signature Night 2023 di Bochum, il tuner tedesco stende dapprima il telaio per accogliere la configurazione a tre assi e la rampa di carico. Successivamente, Brabus solleva da terra la Gelandewagen per raggiungere un'altezza al suolo di 47 cm. Ehm, sì, quarantasette centimetri.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure

DIETA AL CARBONIO Per XLP 800 6x6 Adventure, Brabus ha installato il suo powerdome in carbonio sul cofano, nuovi deflettori in carbonio e portapacchi. Come scarpe, ruote Brabus monoblocco Z/HD da 22 pollici supportate da un sistema di sospensione indipendente per tutti e tre gli assi. All'interno, pelle nera e microfibra Dinamica. In omaggio all'anno di fondazione dell'azienda nel 1977, su entrambi la consolle centrale, le alette parasole e le tasche posteriori dei sedili anteriori presentano il motivo del marchio Brabus ''Heritage''.

XLP 800 6x6 Adventure, gli interni

RACING PICKUP L'alimentazione è affidata a un motore V8 da 4,0 litri con due turbocompressori Brabus, unità che genera 800 cv e 738 Nm di coppia. Si narra che XLP 800 6x6 Adventure passi da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Ma suo fratello fa di meglio.

Brabus XLP 900 6x6 Superblack

OLTRE COSCIENZA L'ancor più potente XLP 900 6x6 Superblack utilizza sempre un V8 bi-turbocompresso, ma di cubatura maggiorata (4,5 litri) e con 900 cv e 1.345 Nm di coppia (limitata elettronicamente). Accelerazione 0-100 km/h di 5,2 secondi, non batte la creatura Brabus più potente in assoluto (la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance da 917 CV), ma supera il territorio dei 900 CV e già di per sé, per un pickup a 6 ruote motrici, è un risultato impressionante.

PREZZI Brabus offre XLP 800 6x6 Adventure e XLP 900 6x6 Superblack rispettivamente per 1,1 milioni di euro e 1,186 milioni di euro. No, non è per mettervi pressione, è solo per curiosità...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/07/2023