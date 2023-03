Suzuki Jimny o mini Brabus Classe G? Ah ok, è Dubai...

Smontato e rimontato mille volte, coccolato, strapazzato, ma sempre adorato. Suzuki Jimny è come un bambolotto: di considerarlo come un fuoristrada-e-basta, proprio al pubblico non riesce. Almeno, al folto pubblico di appassionati i quali, oltre che un mezzo pratico, vedono Jimny come autentico laboratorio per sperimentare le più strane fantasie. E in fondo, quella di mascherare Jimny da Mercedes Classe G, tra le fantasie è una di quelle più comuni. Ciò non toglie che questo kit di chiara matrice Brabus G 63 risulti particolarmente audace.

PAESE CHE VAI... Il singolare Jimny Brabus delle foto è in vendita presso Al Ain Class Motors, rivenditore di auto di lusso nel cuore di Dubai, e già da sola, la location spiega tutto. A memoria, rientra indubbiamente tra le Jimny più pesantemente modificate nelle quali ci siamo mai imbattuti. Tanto che il camuffamento inganna per davvero: a un occhio distratto e a debita distanza (cioè senza mettere a fuoco le misure), passa proprio per una Mercedes Classe G rivisitata dagli artisti Brabus, ed è un complimento.

MA CHE BRABUS! La parte anteriore è stata trasformata con nuovi fari e cornici, una griglia in stile Mercedes, prese d'aria allargate, indicatori di direzione sui pannelli laterali e un cofano con enorme powerdome e presa d'aria. L'anonimo tuner dietro l'elaborazione ha poi equipaggiato la 4x4 giapponese di due custodie sul tetto che ospitano barre luminose a LED. Altre modifiche includono passaruota svasati, nuove ruote con finitura nera e ampie pedane laterali. Facendo ruotare l'auto su se stessa, ci accorgiamo infine del grande alettone posteriore in fibra di carbonio, di un copriruota di scorta marchiato Brabus e nuovi gruppi ottici.

VEDI ANCHE

VIVA L'APPARENZA Il viaggio prosegue in cabina. Sedili, cruscotto inferiore, tunnel della trasmissione, pannelli porta e sezione centrale del volante sono rivestiti in pelle blu brillante, mentre altri dettagli dell'abitacolo sono imbottiti in Alcantara blu. Inutile invece sollevare il cofano, dal momento che nessuna modifica meccanica sembra aver interessato motore e trasmissione, rispettivamente un 4 cilindri da 1,5 litri e - in questo caso - il cambio automatico a 4 rapporti. Non fatevi ingannare, insomma, dall'appariscente doppio terminale di scarico laterale.

DOPPI STANDARD Arriviamo al dunque. Per Suzuki Jimny ''Brabus style'' il negozio chiede 165.000 dirham, l'equivalente di 42.500 euro. Non certo una follia, almeno per gli opulenti standard degli Emirati. Ma è pur sempre quasi il doppio dei 25.200 euro IVA inclusa necessari in Italia per adottare un cucciolo di Jimny Pro, cioè l'edizione omologata autocarro, cioè l'unica al momento importata. Facciamo che vi rinunciamo e la lasciamo ai capricci di qualche ''professore'' della zona, noi aspettiamo Jimny 5 porte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2023