Suzuki Jimny, mini-fuoristrada che sa fare tutto. Proprio tutto

Belli i modellini auto, il punto è che, il più delle volte, sono, in fin dei conti, oggetti inutili. A meno che tu non insegni loro a mettersi al servizio della casa. Jimny è il super fuoristrada che tutti adoriamo perché è in grado di fare un sacco di cose. Giusto che le sue capacità di adattamento siano replicate anche dalla sua miniatura. Un funambolo all'aria aperta, un efficace collaboratore domestico al chiuso. Suzuki Jimny mezzo ''utilitario'' di nome e di fatto.

Jimny, il fuoristrada porta-salviettine

TRANSFORMERS Grazie a un accordo di licenza con Suzuki, il marketplace giapponese Camshop vende un modellino di Jimny Sierra in scala 1:12 che non solo è straordinariamente accurato, ma che anche funge - ad esempio - da custodia per fazzolettini bagnati. Igiene al primo posto, ma non solo. Come un coltellino svizzero, grazie al tettuccio rimovibile la mini-Jimny torna utile anche come fioriera, portaspezie, porta-tutto-quello-che-vi-pare. Compresa una Suzuki Jimny in configurazione chiavetta USB, accessorio per il quale il vano del cofano sembra pensato apposta.

Jimny versione ''fioriera''

CHE TENTAZIONI In realtà Camshop vende la Jimny multiuso già da tempo, tuttavia il ''model year 2023'' è ancora più dettagliato. Con nuovi pneumatici, nuovi parafanghi e nuovi adesivi, abbiamo una rappresentazione del samurai Suzuki più realistica che mai. Si può scegliere tra sei colori (Kinetic Yellow, Chiffon Ivory, Jungle Green, Medium Grey, nero e bianco), prezzo di 5.500 yen, cioè 38 euro al cambio attuale. Spedizione in tutto il mondo, peccato solo che i costi, quasi, eguaglino il costo del prodotto stesso. Visitando il portale, verrete sicuramente tentanti da altri articoletti assai graziosi: il portafazzoletti Bulli, la chiave USB Lamborghini Murcielago, l'altoparlante Bluetooth Mercedes Classe G, il mouse wireless a forma di Nissan Skyline GT-R. Quando si dice: unire l'utile al dilettevole.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/02/2023