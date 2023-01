Jimny elettrico: è un vero teaser o Suzuki ci "trolla"?

Un disegnino su un piano di produzione: tanto è bastato perché in UK si scatenasse la febbre per la nuova Suzuki Jimny elettrica

Le speranze, ora come ora, sono tutte rivolte alla nuova Suzuki Jimny 5 porte, che dopo il debutto in India potrebbe - il condizionale è d'obbligo - arrivare anche in Europa con il motore ibrido della Vitara. Ma una soffiata dall'Inghilterra fa pensare che l'adorabile mini SUV giapponese possa avere un lungo e roseo futuro davanti a sè, trasformandosi in un'auto elettrica.

Suzuki Jimny 5 porte

L'INDIZIO CHE FA SPERARE I rumor sono stati lanciati dalla testata Auto Express, che sostiene di aver individuato un disegno piuttosto semplice di un modello a forma di Jimny nel piano di produzione di Suzuki per il resto del decennio, incluso nella rosa dei cinque modelli a batteria destinati all'Europa. Suzuki afferma che il rapporto tra i propulsori all'interno della sua gamma di modelli sarà diviso al 20% per le auto ibride e all'80% per le auto completamente elettriche. Coincidenze?

La pagina del documento Suzuki che fa sperare in una Jimny elettrica

FANTASIA AL POTERE La silhouette della Jimny, secondo la testata inglese, mostrerebbe una griglia illuminata e una moderna interpretazione a LED dei fari rotondi dell'auto. Il corpo squadrato è immediatamente riconoscibile e l'altezza da terra è quella che ci si aspetta da un fuoristrada duro e puro qual è, appunto, la Jimny. Auto Express si avventura in ipotesi sulla meccanica, ma pare poco credibile quando afferma che Jimny EV dovrebbe avere un telaio a longheroni. Più sensata è l'affermazione - ma forse è più corretto parlare di speranza - che un eventuale Jimny BEV sia disponibile anche con la trazione integrale.

Suzuki Jimny, il telaio a longheroni

TANTI DUBBI Che la versione 100% elettrica sia destinata a sostituire l'attuale Jimny a motore tradizionale, o ad affiancare un'eventuale versione ibrida, per ora, non è dato sapere. Una riflessione scomoda è che probabilmente la batteria da 60 kWh utilizzata nel recente concept Suzuki eVX full electric sarebbe troppo grande per adattarsi alla piattaforma di Jimny. Piattaforma che, viceversa, potrebbe forse essere adattata per ospitare altre forme più blande di elettrificazione, quale il mild-hybrid a benzina turbo da 1,4 litri e 129 CV o il full-hybrid da 1,5 litri e 115 CV che già fanno parte della gamma Suzuki.

Suzuki eVX Concept, il primo SUV elettrico 4x4

IPOTESI SUI PREZZI Poche certezze e tanti dubbi, per non dire pure supposizioni. Secondo Auto Express, comunque, la prima Suzuki EV ad arrivare in Europa farà il suo debutto nel 2024 e se pure la Casa giapponese non ha anticipato di quale modello si tratti, è improbabile che sia la Jimny elettrificata. In termini di prezzo, l'attuale Jimny Pro - omologato autocarro per sfuggire al tetto delle emissioni di CO2 - costa 25.200 euro: un'eventuale Jimny ibrida non potrebbe certo avere un prezzo più basso.

