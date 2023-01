Come rendere l'adorabile Suzuki Jimny meno... adorabile? Così

Due kit del preparatore giapponese ESB esaltano le caratteristiche della Suzuki Jimny: una in chiave offroad, l'altra per la pista

L'ultima notizia è l'imminente lancio della Suzuki Jimny 5 porte (o 4 porte, che dir si voglia) e certo non manca chi, a colpi di accessori e di tuning, si cimenta nel rendere il piccolo e caparbio fuoristrada giapponese ancora più desiderabile. In questo caso, tuttavia, due nuovi bodykit ideati dal preparatore giapponese ESB hanno un look che fa discutere, pur fornendo degli spunti interessanti.

La Suzuki Jimny con il kit LST di ESB: l'assetto è molto ribassato e le minigonne completano il look

DA PISTA Entrambi i kit prevedono una mascherina da applicare sulla griglia anteriore che dà alla Jimny uno sguardo accigliato, cerchi da 16 pollici verniciati in bianco, paraurti specifici, uno spoiler in fondo al tetto e uno scarico dedicato. La differenza principale tra i due allestimenti è l'altezza da terra, anche se non mancano ulteriori dettagli funzionali. Il kit LST, per cominciare, comprende molle che abbassano il corpo vettura da 4 a 9 centimetri, con ampie minigonne e un paraurti anteriore ridisegnato per far sembrare la Jimny ancora più sportiva: una Jimny da pista con tanto di gomme slick marchiate Nankang, insomma, o se preferite, una special vagamente ispirata allo stile Outlaw.

La Suzuki Jimny con il kit LST-Up di ESB

PER L'OFFROAD Il kit ESB LST-Up - dove Up è l'unica parte comprensibile del nome - prevede invece un assetto rialzato e accorgimenti che esaltano l'animo off-road della Suzukina. A partire dalle gomme tassellate in misura 245/70R16 e dal paraurti anteriore più sottile, per migliorare l'angolo d'attacco agli ostacoli. A ciò si aggiungono sospensioni rialzate di 7,6 cm e protezioni per il sottoscocca. Nulla si dice a riguardo del motore, che presumibilimente rimane quello di serie, al netto dei modesti effetti dello scarico diretto. Il kit LST ''da pista'' viene venduto all'equivalente di 4.200 euro circa, mentre mentre il pacchetto off-road costa poco più di 2.750 euro (spedizione e montaggio esclusi). Grinta ne hanno da vendere, ma siamo sicuri che s'intonino alla Jimny? Altre info su www.esb-style.com, se capite il giapponese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/01/2023