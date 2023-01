Suzuki Jimny 5 porte, allora esiste! Ma il motore ibrido? Video

Preghiere esaudite, Jimny 5 porte non è più un tabù, è un modello in carne ed ossa. Tramite il partner locale Maruti Suzuki, Suzuki ha finalmente svelato la tanto attesa variante ''taglia L'' del suo fuoristrada mito all'Auto Expo 2023 di Nuova Delhi, in India. I fan esultano, ma siamo certi che la beffa non sia dietro l'angolo? Perché la vendita in Italia non è affatto confermata. Nè c'è traccia di quel propulsore ibrido del quale abbiamo chiacchierato fino all'altro giorno. No ibrido, no party. Almeno in Italia, dove Jimny è oggi omologabile solo autocarro proprio a causa del suo grado di emissioni ''fuori scala''. Torneremo in argomento e la speranza è che spuntino buone news, ma non ci giureremmo. Intanto, una mini video anteprima.

Com'era prevedibile, nuova Suzuki Jimny 5 porte - in vendita dalla primavera in India, Africa e America Latina, ma non nei mercati europei, almeno inizialmente, vedi sopra - condivide gran parte del design con il modello 3 porte. Portiere extra e passo più lungo a parte, l'unico aggiornamento stilistico riguarda la griglia cromata, mentre la sua forma squadrata, i gruppi ottici, i paraurti non verniciati e le estensioni dei parafanghi rimangono identici.

DIMENSIONI Suzuki Jimny 5 porte misura 3.985 mm di lunghezza, 1.645 mm di larghezza e 1.720 mm di altezza, con un passo di 2.590 mm. Ciò significa che è 340 mm più lungo di Jimny 3 porte, con tutti i millimetri extra concentrati tra gli assi anteriore e posteriore. Larghezza e altezza, invece, sono identiche. A seconda delle specifiche, Jmny 5p pesa tra 1.195 e 1.210 kg, ovvero dai 75 ai 125 kg in più rispetto alla sua controparte a 3 porte.

Maggiore lo spazio per i passeggeri posteriori, ai quali sono tra l'altro dedicati sedili di nuova concezione. I sedili anteriori possono ancora reclinarsi in posizione verticale, rendendo il Jimny il luogo perfetto per un pisolino. Nonostante lo stretching del telaio, lo spazio di carico è ancora piuttosto ridotto: da 208 litri a 332 litri quando i sedili posteriori sono ripiegati. Ciò rappresenta pur sempre un aumento significativo rispetto agli 85 litri del bagagliaio del modello 3 porte in configurazione a quattro posti, ma anche un passo indietro rispetto agli 863 litri di Jimny autocarro a due soli posti.

DOTAZIONI L'abitacolo del Jimny 5 porte presentato a Delhi è equipaggiato di un touchscreen da 7 o 9 pollici per l'infotainment compatibile con Android Auto / Apple Carplay wireless e con telecamera di retromarcia. Due finiture disponibili - Alpha e Zeta -, con il modello di fascia alta che aggiunge fari a LED, fendinebbia, cerchi in lega da 15 pollici (invece che in acciaio della stessa misura), cruise control, volante rivestito in pelle, clima automatico e sistema audio Arkamys con quattro altoparlanti. Entrambi i rivestimenti sono forniti di serie con sei airbag.

Sotto il cofano del modello con specifiche indiane alloggia dunque il solito 4 cilindri benzina aspirato da 1,5 litri da 105 cv e 134 Nm di coppia, abbinato a cambio manuale a 5 rapporti o a un automatico a 4 rapporti e - in entrambi i casi - al sistema di trazione integrale AllGrip Pro AWD con tanto di riduttore di coppia. Le voci di una configurazione mild-hybrid non si sono concretizzate, ma non è detta l'ultima parola: a Nuova Delhi, l'attenzione è sul mercato interno, in cui la ''frenesia'' green è ancora debole.

Nonostante il passo allungato, Jimny 5 porte rimane almeno sulla carta un fuoristrada degno della fama guadagnatasi in quattro generazioni. Questo grazie agli sbalzi corti, alla generosa altezza da terra (210 mm), ad angoli di avvicinamento (36°) e di uscita (49°) quasi identici a Jimny 3 porte. Solo l'angolo di dosso è leggermente peggiore (24° anziché 28°), proprio a causa della configurazione long wheel base.

Maruti Suzuki non ha annunciato i prezzi, comunque superiori alla comune Jimny. Produzione del modello a 5 porte già iniziata nello stabilimento di Gurugram, con le vendite in India previste per maggio 2023. Quanta ansia di sapere se dobbiamo solo portare pazienza, o se dobbiamo invece abbandonare le speranze di vederlo anche in Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2023