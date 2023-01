Suzuki eVX Concept, il primo SUV elettrico della casa giapponese è 4x4

Anche per Suzuki è arrivato il momento di affacciarsi sul mercato delle auto elettriche: fedele alla sua storia, lo fa con un SUV a trazione integrale, che si affiancherà agli altri modelli a quattro ruote motrici come Vitara, S-Cross e la piccola Ignis. eVX è un concept, ma anticipa linee e soluzioni che arriveranno sul modello di serie, previsto per il 2025.

Suzuki eVX Concept, visuale di 3/4 anteriore

SAPPIAMO ANCORA POCO Al momento le informazioni sono davvero ridotte al minimo: lungo 4,3 metri, largo 1,8 e alto 1,6, avrà con ogni probabilità due propulsori elettrici, uno per ogni asse, così da garantire la trazione integrale. Nessuna informazione - per ora - su potenze e prestazioni, solo la capacità della batteria, di 60 kWh, per un’autonomia di 550 km omologata secondo le procedure indiane MIDC.

Suzuki eVX Concept, visuale di 3/4 posteriore

LE DICHIARAZIONI Nel corso della conferenza stampa di presentazione del concept, il presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki ha dichiarato: “Sono lieto di presentare eVX, il nostro primo EV strategico a livello globale. Per il Gruppo Suzuki, affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO2. Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2023