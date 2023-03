Suzuki Jimny preparate per il time-attack a Tsukuba: il video

In pista con la Suzuki Jimny: in video un epico track-day con tante suzukine anabolizzate che tentano il time-attack a Tsukuba

Bastano queste tre parole, ''time attack a Tsukuba'', per far saltare sulla sedia chi come il sottoscritto ha passato notti intere sui videogame della saga Gran Turismo. Solo che mai e poi mai mi sarei sognato di affrontare la celebre pista giapponese al volante di una Suzuki Jimny, ancorché sottoposta a profondi interventi di tuning, #einvece... E invece eccola qua; anzi eccole, visto che nel video qui sotto potete vedere un'intera schiera dei mini fuoristrada giapponesi spaccare il cronometro in un track day surreale.

NIENTE DRIFTING, PLEASE Se prima di vedere il video l'impresa poteva apparire improbabile, basta guardare i tempi e ascoltare il sound dei motori preparati per capire che in pista ci si può divertire davvero con tutto. E che a dispetto dell'aspetto buffo, i piloti di queste Jimny non scherzano per niente. L'importante è tenere uno stile di guida pulitissimo, perché il passo corto della Suzukina punisce i sovrasterzi e finire nella ghiaia con la macchina di traverso - nonostante le carreggiate allargatissime - si tradurrebbe in un cappottone assicurato. Non provateci a casa!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2023