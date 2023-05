Mercedes AMG GT 63 S E alias Brabus 930: la più potente dello specialista tedesco

Allacciate le cinture e preparatevi al lancio nell’iperspazio, perché dalle officine di Brabus è in partenza l’astronave… Brabus 930, dove il numero indica i cavalli che trovate sotto il cofano della già incredibile Mercedes AMG GT 63 S E Performance. Gli specialisti della factory tedesca l'hanno trasformata nel loro modello più potente di sempre. Il bombardone vanta, appunto, 930 cavalli e qualcosa come 1.550 Nm di coppia. Numeri da capogiro, che si traducono in prestazioni altrettanto impressionanti. Con un aumento significativo rispetto agli 843 CV del modello base per 1.470 Nm di coppia, questo razzo su quattro ruote può ora scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 316 km/h.

UNO STILE UNICO Ma torniamo per un attimo alla parte meccanica. L'aggiornamento delle prestazioni Brabus PowerXtra B40S-930 parte dai due turbocompressori di nuova concezione con giranti più grandi e un gruppo centrale modificato per produrre una pressione di sovralimentazione massima di 1,8 bar. Da lì, Brabus ha lavorato sui controlli elettronici del motore. Ogni bancata ha un modulo di controllo specifico, che ricalibra la pressione di sovralimentazione per aumentare la potenza senza influire sull’affidabilità. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo scarico sportivo con una curiosa modalità silenziosa Coming Home - probabilmente per non disturbare il vicinato quando si entra in garage - e una modalità Sport, sicuramente più “sfacciata”.

Nuova Brabus 930: la GT plug-in hybrid è la più potente mai costruita dal preparatoreUN DESIGN DEGNO DELLE PRESTAZIONI Dove Brabus eccelle è l'aggiunta di un look decisamente aggressivo, che supporta al meglio le prestazioni dell’auto, e non stiamo parlando delle soluzioni “originali” che tende a usare un altro ottimo preparatore come Mansory. Non sarebbe un prodotto Brabus senza un aspetto esclusivo e la Brabus 930 non fa nulla per nascondere la sua sportività. E molti degli elementi aggiunti alla carrozzeria sono anche aerodinamicamente funzionali. Il preparatore tedesco offre la scelta tra una finitura superficiale lucida, visibile nelle immagini, o un rivestimento opaco. Lo spoiler anteriore, gli splitter per le grandi prese d'aria nel paraurti e l'esclusiva griglia del radiatore conferiscono un aspetto sorprendente e contribuiscono ad aumentare la down force alle alte velocità. Nella parte posteriore, il diffusore in carbonio si adatta perfettamente ai nuovi terminali di scarico, mentre lo spoiler posteriore e le calotte degli specchietti laterali in carbonio completano lo stile racing. L’auto monta cerchi in lega Monoblock Z “Platinum Edition” con diametro differente, da 21” sull’asse anteriore e 22” sull’asse posteriore. Le ruote sono forgiate e vestono pneumatici ad alte prestazioni Continental ContiSportContact 7, che conferiscono al veicolo un aspetto più intimidatorio e migliorano la maneggevolezza, secondo lo stesso Brabus. Ma l’aria minacciosa può essere ulteriormente sottolineata montando le sospensioni adattive opzionali Brabus Airmatic Sport che abbassano l'altezza da terra di 20 mm a seconda della modalità.

Nuova Brabus 930: l'abitacolo personalizzato su misura con finiture rosseUN ABITACOLO EXTRA LUSSO E SUPER SPORTIVO Una volta aperte le porte, gli interni appaiono arredati con grande cura come gli esterni, grazie alla divisione Brabus Masterpiece che gestisce le preparazioni su misura. L’auto è equipaggiata con rivestimenti in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. Le superfici dei sedili e il pavimento sono trapuntati a triangolo, con particolare attenzione ai cuscini della seduta per un comfort ottimale. Il resto degli interni è poi impreziosito con diversi elementi in fibra di carbonio, accenti in “Rocket Red”, finiture sulle portiere Brabus e pedaliera in alluminio anodizzato. I battitacco sono in fibra di carbonio con logo retroilluminato che cambia colore a seconda dell'illuminazione interna scelta al momento. L'intero pacchetto è molto ampio e, come tale, ha un prezzo elevato. Compresa l'IVA tedesca del 19%, il prezzo della Brabus 930 arriva a circa 325.000 euro. Ne vale la pena? Chissà, ma questa è una delle creazioni Brabus più assurde mai realizzate. Pensateci…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2023