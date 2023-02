Nuova Brabus 1300 R Edition 23: che prezzo la limited edition!

KTM e Brabus presentano la 1300 R Edition 23, versione aggiornata della hypernaked esclusiva introdotta lo scorso anno. Evoluzione del precedente modello la 1300 R sarà realizzata con nuovi colori e dettagli pregiati in soli 290 esemplari.

DALLA SUPER DUKE La base di partenza è solida: sotto la Brabus 1300 R Edition 23 c'è la KTM 1290 Super Duke R EVO col bicilindrico a V LC8 da 1301 cc capace di 180 CV a 9.500 giri e 140 Nm di coppia del motore a 8.000 giri. Ecco dunque che ci sono anche le sospensioni semiattive WP Apex con cinque modalità specifiche di smorzamento – Comfort, Street, Sport, Track, Advanced – oppure la modalità Auto. Sono nuove le colorazioni, così come le ruote forgiate Brabus Monoblock Z, i nuovi elementi delle sovrastrutture in carbonio e la sella. Il tutto con un'attenzione ai dettagli a cura degli specialisti di interni BRABUS che dal loro atelier di Bottrop realizzano prodotti esclusivi.

Brabus 1300 R Edition 23: dalla KTM 1290 Super Duke R EVO

NOVITÀ L’iconico faro rotondo, le fiancatine e i condotti di aspirazione in carbonio, il silenziatore slip-on con doppio tubo di scarico e le classiche strisce Brabus sulla presa d'aria caratterizzano il look esclusivo della Edition 23. I pannelli laterali ridisegnati e le prese d'aria in fibra di carbonio completano il quadro. Del pregiato materiale è anche il leggero telaietto monoscocca, che ora dispone di un coperchio della sella passeggero tutto nuovo. Anche la sella riscaldabile, rifoderata, riproduce lo schema di cuciture in rilievo tipico di Brabus, mentre i tamponi salva manopole sono con specchietto integrato.

Brabus 1300 R Edition 23

COLORI E PREZZO Due colori esclusivi per la Brabus 1300 R Edition 23: Superblack e Stealth Gray, con la produzione limitata a 145 unità per ciascuna variante. La Brabus 1300 R Edition 23 è venduta al prezzo di 42.500 euro e sarà ordinabile esclusivamente online a partire dal 16 febbraio, ore 15, cliccando qui.



Principali caratteristiche della Brabus 1300 R Edition 23:

Numerazione edizione limitata

Leggere ruote forgiate a 9 raggi Monoblock Z di colore ''Platinum Black''

Silenziatore slip-on con doppio tubo di scarico

Sella riscalabile realizzata appositamente per questo modello

Animazione Brabus sulla strumentazione all'accensione

Quadro strumenti con colorazione Brabus

Telaio di colore nero

Prese d'aria in fibra di carbonio

Mascherina portafaro in fibra di carbonio

Spoiler anteriore in fibra di carbonio

Piastra della forcella fresata CNC

Leve del freno anteriore e della frizione regolabili fresate CNC

Pedane regolabili fresate CNC

Tappi delle vaschette e del serbatoio dell'olio fresati CNC

Coperchio della sella del passeggero realizzato ad hoc

Tamponi salva manopole con specchietti dal design esclusivo

Telaietto con supporto del portatarga in fibra di carbonio

Frecce a LED con luci del freno integrate

Sospensioni semiattive WP Apex

Ammortizzatore di sterzo WP Pro Components (WP Apex 7117)

5 riding mode: Street - Sport - Rain - Performance - Track

Comando del gas rapido

Manopole riscaldabili

Batteria leggera agli ioni di litio

Pubblicato da Michele Perrino, 13/02/2023