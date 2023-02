Ancora novità in casa KTM, ecco la nuova 390 Adventure

La stagione delle novità per KTM sembra non aver fine, infatti il marchio austriaco, dopo aver reintrodotto le 790 Duke eAdventure e aggiornato la 890 Adventure, presenta al pubblico la nuova 390 Adventure, porta d'accesso della famiglia delle enduro stradali. Per lei, che ha tanti punti di forza come vi abbiamo raccontato nel nostro ''Cool Factor'' una rinfrescata alla gamma colori ma, soprattutto, una attesa e interessante novità in tema cerchi.

PUNTI DI FORZA Sulla 390 Adventure vengono dunque confermati il telaio a traliccio in acciaio - dotato di telaietto posteriore amovibile - e il monocilindrico 4 tempi da 373 cm³, dotato di doppio albero a camme in testa, quattro valvole, contralbero per limitare le vibrazioni, iniezione elettronica con corpo farfallato da 46 mm e frizione antisaltellamento. Non cambiano i valori di potenza e coppia massima dichiarati dalla scheda tecnica: 44 CV e 37 Nm di coppia. Fiore all'occhiello della famiglia 390 è la ricca dotazione elettronica, con comando dell’acceleratore Ride by Wire, Traction Control, Cornerign ABS, modalità OFFROAD e relativo ABS OFFROAD. Tutti i parametri sono settabili attraverso la strumentazione TFT a colori da 5,5 pollici.

TANTO ATTESE La piccola adventure austriaca ci ha convinto anche nel fuoristrada, tanto da desiderare ed acclamare a gran voce anche per lei un'opzione di cerchi a raggi. Detto, fatto. La grande novità del 2023 è che la 390 Adventure sarà disponibile anche in una versione più orientata all'off-road, dotata di robuste e leggere ruote a raggi in alluminio anodizzato nero, da 19” all’anteriore e 17” al posteriore. Confermato il pacchetto sospensioni firmato rigorosamente WP con la Forcella APEX da 43 mm regolabile in compressione, estensione e precarico.

PREZZI La KTM 390 ADVENTURE sarà disponibile presso la rete dei Concessionari KTM a partire dal mese di febbraio nelle colorazioni Black/Orange e Blue/Orange per la versione con ruote in lega pressofuse e nella colorazione Orange per la versione con cerchi a raggi. I prezzi sono 7.411 euro per la versione con cerchi in lega, 7.911 euro per quella con cerchi a raggi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 01/02/2023