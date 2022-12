Il ritorno della KTM 790 Adventure, ecco come si è aggiornata

Le enduro stradali di media cilindrata sono il segmento di mercato del momento e KTM, da sempre protagonista, lo sa bene. Dopo aver presentato la 890 Adventure, ecco la sorellina 790 Adventure 2023, che torna sulle scene a quattro anni di distanza dal suo lancio sul mercato profondamente rinnovata. Scopriamola nel dettaglio.

KTM 790 Adventure 2023 su strada

Le novità stilistiche della nuova 790 Adventure si notano a colpo d’occhio. Anche per lei, come per la 890, c’è una maggior attenzione al confort. Infatti, le nuove sovrastrutture sono meglio legate tra loro con il nuovo cupolino d’ispirazione rallistica che si raccorda direttamente al corpo della moto anziché rimanere “sospeso” come sulla precedente versione. Nuove anche le plastiche della parte anteriore e le protezioni riservate al serbatoio, a tutto vantaggio della resistenza agli urti. Le similitudini con la 890 Adventure non finiscono qua, infatti, oltre al già citato cupolino, anche il parafango anteriore è condiviso, ora migliorato nell’evacuazione di acqua o fango durante la marcia.

NUOVA SELLA Anche l’ergonomia è stata aggiornata sulla falsariga degli sviluppi introdotti sulla 890, anche in questo caso l’obbiettivo era migliorare in confort, scopo raggiunto modificando la sella nella conformazione e nell’imbottitura. Per adattarsi al meglio alle varie fisionomie c’è la possibilità di regolarla su due altezze, 840 o 860 mm per la seduta standard ma nel catalogo PowerParts non mancano ulteriori conformazioni.

PIATTAFORMA E TFT L’altro grande step rispetto al passato la nuova 790 Adventure lo compie a livello tecnologico. Arriva la piattaforma inerziale 6D, che migliora la precisione degli aiuti elettronici, con l’ABS che guadagna la funzione cornering, così come il controllo di trazione. Ma non è tutto, all centro del ponte di comando trova posto il nuovo display TFT da 5'', dotato di connettore USB-C e realizzato con un vetro minerale incollato anti-riverbero che assicura una maggiore resistenza ai graffi. Seguendo l’ottimo successo ottenuto sulle sorellone 1290, anche sulla 890 arrivano grafiche più intuitive e nuovi pittogrammi per rendere più facile la navigazione tra i menù sempre più complessi. Grazie al nuovo strumento migliorano anche le funzionalità della connettività Bluetooth, grazie all’app KTMConnect che permette di impostare un elenco di 10 numeri di telefono preferiti, o di accedere agli ultimi 10 numeri chiamati: si tratta di un’ulteriore comodità della configurazione avanzata, che consente di effettuare telefonate senza doversi fermare per selezionare il contatto desiderato. Infine, il sistema di navigazione Turn-by-Turn Plus offre la possibilità di selezionare la meta preferita tra le ultime destinazioni raggiunte.

KTM 790 Adventure 2023, 3/4 posteriore

Il motore della 790 Adventure è il “vecchio” LC8c da 799 cc, capace di 95 CV (dunque depotenziabile per patente A2) e 88 Nm. Rispetto alla versione precedente, il propulsore ha visto un incremento del 20% delle masse rotanti: un aggiornamento che, secondo quanto afferma KTM, rende la moto più stabile in curva a velocità costante, senza comprometterne l’agilità. I nuovi corpi farfallati contribuiscono a rendere l’erogazione della potenza più pulita ed efficiente grazie alla combustione migliorata, mentre il sensore di controllo del battito in testa garantisce prestazioni costanti anche nel caso in cui si utilizzino carburanti a basso numero di ottani. Aggiornante anche la frizione PASC mediante l’utilizzo di nuovi dischi guarniti, mentre il motore respira più liberamente attraverso una rinnovata cassa filtro. Anche sulla nuova KTM 790 Adventure è stato introdotto il riding mode DEMO, oltre agli standar Rain, Street e Off-road, che permetterà ai piloti di provare tutte le modalità di guida e le varie opzioni nei primi 1.500 chilometri, per poi decidere quale pacchetto o singoli optional acquistare. Una soluzione unica nel suo genere e molto orientata al cliente. Brava KTM!

SEMPLICE MA EFFICACE Ovviamente non potevano mancare aggiornamenti alla ciclistica, più semplice rispetto a quella della 890 ma comunque adatta ad un utilizzo in pieno stile KTM sia su strada, sia in offroad: la forcella WP APEX da 43 mm, priva di regolazioni, offre comunque ben 200 mm di escursione, stesso valore anche per l’asse posteriore con il mono ammortizzatore regolabile anche nel precarico della molla. L’altezza da terra è di 233 mm mentre il peso a secco è di 199 kg. Completano il quadro i freni a disco da 320 mm davanti e 260 mm al posteriore. Sui cerchi arrivano nuovi pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR in misura 90/90-21 davanti e 150/70-18 dietro.

KTM 790 Adventure 2023 in fuoristrada

La nuova KTM 790 Adventure sarà disponibile presso la rete dei Concessionari Ufficiali a partire da aprile 2023. Anche in questo caso è ancora in fase di definizione il prezzo, ma la realizzazione in Cina da parte di CFMOTO molto probabilmente aiuterà nel contenimento dei costi. Due le colorazioni disponibili, grigia o arancione.