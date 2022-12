KTM, ecco come cambia la 1290 Super Adventure R 2023

Se per la 890 Adventure KTM è partita dalla più specialistica versione R fino a scendere alla rinata 790 Adventure, per l’ammiraglia 1290 Super Adventure ha fatto l’esatto opposto, presentando prima la più stradale e ora la nuova 1290 Super Adventure R 2023. Ecco come cambia, quando arriva e quanto costa.

Nuova KTM 1290 Super Adventure R 2023

PICCOLI AFFINAMENTI Il progetto 1290 rispetto all’890 aveva già affrontato la rivoluzione “amichevole”, rendendo la maxi enduro stradale più “cazzuta” un po’ più adatta a tutte le tipologie di motociclisti, per questo motivo il model year 2023 non porta con sé stravolgimenti ma piccole migliorie. Per il 2023 KTM ha perfezionato il sistema di navigazione, ora le indicazioni Turn-by-Turn Plus sono più chiare ed è possibile impostare i waypoint e le deviazioni tramite il blocchetto al manubrio, che dialoga con il display TFT da 7”. Con il nuovo sistema non si dovrà più arrestare la moto e usare il proprio smartphone per interagire con l’APP KTMConnect: tutto è a portata di dito, inclusa la risposta alle telefonate e la registrazione di un massimo di dieci numeri preferiti. L’altra novità è estetica, con il bianco che domina sul blu e sull’immancabile arancione del telaio.

PUNTI DI FORZA Sono dunque confermati tutti i punti i forza che ormai ben conosciamo, la dotazione elettronica ricchissima, il telaio a traliccio in acciaio al CroMo o il motore bicilindrico LC8 di 1.301 cc da 160 CV e 138 Nm, alimentato dal capiente serbatoio da 23 litri realizzato in tre parti e discendente per aiutare la centralizzazione delle masse vicino al baricentro. Essendo la versione più fuoristradistica non potevano mancare i cerchi 21-18” Alpina tubeless e le sospensioni WP completamente regolabili capaci di 220 mm di escursione su entrambi gli assi.

Nuova KTM 1290 Super Adventure R 2023

PREZZO E DATA D’ARRIVO La KTM 1290 SUPER ADVENTURE R sarà disponibile presso i concessionari KTM dai primi mesi del 2023, al prezzo di 21.450 euro f.c.