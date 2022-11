Nuova KTM 890 Adventure 2023, ecco come cambia l'enduro stradale

Dopo la più estrema 890 Adventure R, presentata qualche mese fa, KTM toglie i veli alla versione più “accessibile” e versatile della sua enduro stradale ovvero la 890 Adventure 2023. Rispetto al modello che sostituisce, l’enduro stradale austriaca punta ad un maggior confort per assecondare le esigenze dei globetrotter. Scopriamola nel dettaglio.

Nuova KTM 890 Adventure 2023

Basta un rapido sguardo per capire che la nuova 890 Adventure punta ad offrire maggior confort. Ad esempio la parte frontale, che comprende il faro e la strumentazione, è ora meglio raccordata al serbatoio, garantendo un maggior riparo aerodinamico anche grazie a nuove sovrastrutture attorno al serbatoio. Contribuisce a questo scopo anche il plexiglass riprogettato, più verticale e ampio, con ispirazione alle moto che corrono nella Dakar. Gli attacchi del cupolino in alluminio forgiato sono stati rinforzati per offrire maggiore solidità, così da poter fissare dispositivi GPS più grandi sulla torretta della strumentazione. In quel di Mattighofen hanno riprogettato anche il parafango anteriore, con l’obbiettivo di evacuare una maggior quantità di acqua o fango durante la marcia. Completano il quadro le nuove grafiche, ora più sportive e dinamiche, sempre realizzate con il processo di iniezione “in-mold” (lo stesso utilizzato sulle moto da offroad KTM) che le rende più resistenti, specialmente quando si usa la moto in fuoristrada.

NUOVA ERGONOMIA Nello sviluppo è stata rivolta molta attenzione anche all’ergonomia, la 890 Adventure non era tra le moto più confortevoli su piazza e la musica potrebbe cambiare. La nuova sella, realizzata in due parti, ha una forma differente nella zona del serbatoio e una nuova imbottitura che promette di essere più comoda di un panchetto di legno. Rimane la possibilità di regolarla su due altezze, , 840 o 860 mm ed è inoltre possibile ridurne ulteriormente l’altezza a 800 mm grazie alla sella opzionale più sottile e al kit di abbassamento delle sospensioni, entrambi disponibili nel catalogo KTM PowerParts. Per i più alti e per gli amanti dell’off-road rimangono a catalogo accessori le sella Rally monopezzo, così come quelle riscaldate.

PIÙ TECNOLOGICA Al centro del ponte di comando ruba la scena il nuovo display TFT da 5'', dotato di connettore USB-C e realizzato con un vetro minerale incollato anti-riverbero che assicura una maggiore resistenza ai graffi. Seguendo l’ottimo successo ottenuto sulle sorellone 1290, anche sulla 890 arrivano grafiche più intuitive e nuovi pittogrammi per rendere più facile la navigazione tra i menù sempre più complessi. Confermata la connettività tramite app KTMConnect, ora fornita di una nuova funzionalità che permette di impostare un elenco di 10 numeri di telefono preferiti, o di accedere agli ultimi 10 numeri chiamati: si tratta di un’ulteriore comodità della configurazione avanzata, che consente di effettuare telefonate senza doversi fermare per selezionare il contatto desiderato. Infine, il sistema di navigazione Turn-by-Turn Plus offre la possibilità di selezionare la meta preferita tra le ultime destinazioni raggiunte.

Nuova KTM 890 Adventure 2023

Il cuore pulsante della 890 Adventure rimane il motore bicilindrico parallelo LC8c da 899 cc, 105 CV e 100 Nm. A comandare le operazione c’è ancora una volta il ride by wire, con i riding mode a mutarne il carattere. Di serie KTM offre Street, Offroad e Rain, come optional c’è anche la mappa Rally che aumenta la possibilità di personalizzazione degli aiuti elettronici. Grazie alla piatta forma inerziale 6D e al nuovo modulatore ABS 9.3 MP ora il sistema di anti bloccaggio degli pneumatici è attivo anche in piega e si adatta in base al riding mode selezionato, disattivandosi al posteriore in modalità Offroad e Rally. la nuova KTM 890 Adventure è dotata di serie del riding mode DEMO, che permetterà ai piloti di provare tutte le modalità di guida e le varie opzioni nei primi 1.500 chilometri, per poi decidere quale pacchetto o singoli optional acquistare.

REGOLAZIONI A ME Anche la ciclistica è stata oggetto di importanti aggiornamenti: la forcella WP APEX da 43 mm dispone ora di pratici registri per la regolazione dell’idraulica in compressione ed estensione, mentre il monoammortizzatore APEX ha ora un nuovo pomello per la regolazione del precarico e ha ricevuto nuovi setting, pensati per garantire maggiore comfort e rispondere alle esigenze della guida a 360°, da soli come a pieno carico.

Nuova KTM 890 Adventure 2023

La nuova KTM 890 Adventure sarà disponibile presso la rete dei Concessionari Ufficiali a partire da gennaio 2023. Ancora in fase di definizione il prezzo. Due le colorazioni disponibili, entrambe fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.