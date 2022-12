Facile guidare una KTM 890 Adventure R? Sì, almeno per lui (Video)

Ci sono posti sul pianta terra in cui fare fuoristrada è qualcosa di meraviglioso, tutti abbiamo in mente i deserti africani e le gare che li hanno resi mitici negli anni ’80 e ’90, ma anche negli immensi Stati Uniti c’è da divertirsi. Ce lo dimostra il funambolico brand ambassador KTM Chris Birch, che in sella ad una KTM 890 Adventure R si è avventurato in un “single track” tra rocce e canyon a Moab (Utah) seguito da un drone.

CHE MANICO! Le doti della KTM 890 Adventure R sono ormai comprovate, anche noi nella nostra “Sfida ruote da 21 pollici” abbiamo apprezzato le sue qualità, ma – in tutta onestà – mai avrei pensato di avventurarmi in ciò che ha fatto il neo zelandese. Passaggi stretti, inversioni con il burrone a pochi centimetri dallo spazio di manovra e veri e propri muri da scalare: sarà per quello che io sono qui davanti alla tastiera e lui in sella? Forse, ma leggendo i commenti sotto al video che Birch ha pubblicato sul suo canale YouTube non sono l’unico rimasto a bocca aperta. Magari potreste provare a sentirvi anche voi un po’ Chris acquistando le nuove 890 Adventure e 790 Adventure, i loro prezzi sono stati appena rivelati al pubblico.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 27/12/2022