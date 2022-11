KTM 790 e 890 Duke 2023 a confronto: quali sono le differenze?

KTM schiera 790 e 890 Duke in versione 2023: scopriamo come cambiano e quali sono le differenze tra le due naked di Mattighofen

Le cose per KTM vanno alla grande: pochi giorni fa ha realizzato 8 milioni di euro in appena 2 minuti, vendendo tutte le RC 8C a disposizione. Ma c'è una moto, con prezzo totalmente diverso, che ha fatto ottenere alla Casa austriaca risultati del tutto simili. Si tratta della 790 Duke, che a marzo di quest'anno è rientrata in gamma dopo 29.000 unità vendute in tutto il mondo. La moto, inizialmente sostituita dalla 890 Duke, sarebbe stata inserita di nuovo tra le file di Mattighofen per colmare il gap tra la 390 e la 890. La Casa austriaca schiera quindi 790 e 890 Duke – per ora solo GP – model year 2023: scopriamo come cambiano e quali sono le differenze tra i 2 modelli.

La KTM 890 Duke GP 2023

KTM 790 E 890 DUKE 2023: DIFFERENZE

Tanto per cominciare, ed è facile intuirlo, The Scalpel – quella originale – e la sua versione più recente, si differenziano per via dei motori. Nel primo caso il bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc raggiunge quota 95 CV e 87 Nm, nel secondo la cilindrata sale a 889 cc per 115 CV, mentre ci sono 92 Nm di coppia. Per il resto la scheda tecnica tra le 2 naked è quasi un copia incolla, salvo per alcuni particolari. Differiscono infatti altezza da terra e della sella: sulla 790 ci sono 186 mm a separarla dal terreno, mentre sulla 890 sono 191 mm. Le sedute, invece, sono poste rispettivamente a 825 mm e 820 mm. Differenti anche i manubri: sulla 790 Duke è più largo, a quota 810 mm, mentre sulla 890 Duke è più stretto e misura 760 mm.

La KTM 790 Duke 2023

KTM 790 E 890 DUKE 2023: COME SONO

La scheda tecnica, dicevo poco fa, è praticamente un copia-incolla tra i 2 modelli KTM: 790 e 890 montano cambi a 6 marce e frizioni Pasch con sistema antisaltellamento, ma anche ciclistica ed elettronica sono le stesse, a partire dal telaio in acciaio al cromo-molibdeno. Su entrambe ci sono forcella WP Apex 43 e mono WP Apex – escursione da 140 e 150 mm – che lavorano insieme a dischi da 300 e 240 mm, rispettivamente con pinze a 2 pistoncini ad attacco radiale e pinza a singolo pistoncino. Le nude pesano 169 kg a secco, mentre i serbatoi sono da 14 litri.

KTM 890 Duke GP 2023: la versione nera

ELETTRONICA Gli aiuti elettronici di 790 e 890 Duke si gestiscono tramite i display TFT da 5'': i riding mode sono 3 – Sport, Street, Rain – mentre la modalità Track è a pagamento per entrambe. Gli aiuti alla guida prevedono controllo di trazione (MTC) sensibile all'angolo di piega, Cornering ABS con modalità Supermoto – l'antibloccaggio si disattiva al posteriore – con un ventaglio di optional per poter massimizzare le performance e il rendimento quali il Quickshifter+, la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR), il Cruise Control, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) e il KTM MY RIDE, per visualizzare le telefonate in ingresso o ascoltare la musica senza distrazioni.

KTM 790 Duke 2023: la livrea grigio/nera

KTM 790 DUKE E 890 DUKE GP 2023

Dal punto di vista estetico le 2 moto, entrambe dotate di luci full LED, differiscono per le colorazioni. La 790 Duke 2023 è proposta in 2 nuove livree, una con il tradizionale schema cromatico arancione e l'altra con l'inedito motivo grigio/nero. La 890 Duke 2023, per ora presentata solo con livrea GP, si differenzia per una colorazione arancio in stile MotoGP e una nera, entrambe contraddistinte da cerchi e telaietto posteriore arancione.

KTM 790 DUKE E 890 DUKE GP 2023: USCITA

Le nuove KTM 790 e 890 Duke GP saranno disponibili nelle concessionarie, come il resto della gamma Street, a partire da gennaio 2023. La 790 è disponibile anche in versione depotenziata a 48 CV, per la guida con patente A2, mentre per la 890 Duke questa possibilità non è ancora nota. Sconosciuti, per il momento, anche i prezzi.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2022