KTM e l'operazione nostalgia: torna in vita la 790 Duke

Operazione nostalgia per KTM che riporta in vita la 790 Duke: la celebre naked arriverà in 2 versioni, compresa quella per patente A2

La KTM 790 Duke torna in vita. Sembra un'operazione nostalgia quella operata dalla Casa di Mattighofen, ma in realtà il preciso scopo – dicono da KTM – è quello di colmare il gap tra la 390 Duke e la 890 Duke. Così The Scalpel torna in strada, con 2 differenti configurazioni, a potenza ''piena'' e limitata, per i possessori di patente A2.

MOTORE Nel mercato europeo la 790 Duke verrà commercializzata in 2 versioni, una da 95 CV e 87 Nm, mentre l'altra sarà depotenziata a 35 kW, per poter essere guidata con la patente A2. Nel resto del mondo verrà distribuita nella sua versione a potenza piena da 105 CV. Il motore LC8c è stato messo a punto pensando soprattutto all'erogazione della coppia, per fornire una potenza gestibile e sfruttabile, ma anche restazioni di alto livello quando viene spremuto al massimo, con consumi dichiarati di 4,4 litri per 100 km.

KTM 790 Duke 2022

LO SCALPELLO La guida leggera, agile e sportiva tipica di una Duke è il biglietto da visita di The Scalpel. Il tutto è reso possibile grazie a una geometria sviluppata appositamente per la guida sportiva e al grande lavoro delle sospensioni WP APEX. Un ulteriore aiuto, poi, arriva dai riding mode – Rain, Street e Sport – grazie ai quali il pilota può facilmente personalizzare il controllo di trazione e la risposta del comando dell'acceleratore Ride By Wire. Tra le dotazioni di serie della 790 Duke spiccano:

Controllo di trazione (MTC) sensibile all'angolo di piega

Cornering ABS con modalità SUPERMOTO

3 riding mode

Display TFT da 5 pollici interamente a colori

Luci a LED

La KTM 790 Duke ritorna nel 2022

Per alzare ulteriormente l'asticella ci sono poi una serie di optional:

Cambio elettronico Quickshifter+

Regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR)

Riding mode Track

Cruise Control

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

KTM My Ride per visualizzare le telefonate in ingresso o ascoltare la musica senza distrazioni

QUANDO ARRIVA La KTM Due 790 2022 sarà disponibile dal mese di giugno, ma il prezzo non è stato ancora reso noto. Con la 890 Duke a partire da 11.150 Euro la nuova 790 potrebbe forse rimanere in zona 10.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/03/2022