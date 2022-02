KTM: ecco la nuova 890 Duke GP 2022, la naked ispirata alla MotoGP

Ancora tempo di novità per KTM, la Casa di Mattighofen ha presentato di recente la sua versione 2022 della top di gamma 890 Duke R ma nella famiglia di naked medie c’è ancora spazio per una nuova arrivata. Si tratta della 890 Duke GP, una particolare versione della nuda austriaca che si ispira nel look al mondo della MotoGP. Ecco com’à fatta e come cambia rispetto alla 890 “base”.

LA BASE TECNICA

LE NOVITÀ DELLA GP

IL PREZZO

A livello tecnico non ci sono differenze sostanziali con la 890 Duke base. KTM conferma anche sulla 890 Duke GP il telaio a traliccio abbinato alle sospensioni WP, all’interno della struttura in tubi viene confermato il compatto bicilindrico parallelo LC8c, da 115 CV di potenza e 92 Nm di coppia. Ergonomia confermata, perfetta per controllare una moto leggera, solo 169 kg a secco. A disposizione del pilota una ricca dotazione elettronica che fa affidamento su una piattaforma inerziale a 6 assi, utile per aiuti alla guida attivi anche in piega. Diversi sono i riding mode a disposizione RAIN, STREET, SPORT ed è possibile acquistare una quarta modalità chiamata TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l'anti-impennata.

La particolarità della 890 Duke GP sta tutta nella livrea ispirata al mondo delle corse con tonalità decise del classico arancione KTM. La KTM 890 DUKE GP si distingue anche per le ruote arancioni in stile ''R'' e un nuovo guscio coprisella del passeggero, che rende ancora più aggressivo il suo stile. Ovviamente non mancano il ricco catalogo accessori KTM PowerParts e una linea di abbigliamento dedicati

La nuova KTM 890 DUKE GP 2022 viene venduta al prezzo di 11.350 euro f.c. e sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da marzo 2022. Il sovrapprezzo è di circa 600 euro in più rispetto alla 890 Duke 2022, ma la possibilità di sentirsi pronti per la MotoGP, come diceva un famoso spot TV, non ha prezzo. Per tutto il resto, potrebbe servirvi ciò che veniva pubblicizzato nella reclame.