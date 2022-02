KTM presenta la nuova 890 Duke R 2022, ancora più aggressiva

Soprannominata the Super Scalpel per la geometria di sterzo molto svelta e l’eccezionale precisione in curva, data dalla ciclistica ancor più raffinata che sulla “sorella” base (qui la prova), grazie alle sospensioni regolabili WP APEX, la KTM 890 Duke R s’è rifatta il look per il 2022… ovviamente ancora una volta in salsa “Ready to Race”.

NUOVA COLORAZIONE DA MOTOGP Il modello 2022 si presenta con un'aggressiva colorazione opaca denominata “Atlantic Blue”, la stessa utilizzata sulle carene della KTM RC16 che corre in MotoGP e sulla KTM 1290 Super Duke R. Il classico telaio arancione, una costante di tutti i modelli ''R'' di KTM, esalta il contrasto perfetto di colori per sottolineare l'anima sportiva della nuova 890 DUKE R.

LA 890 DUKE R IN BREVE Peso contenuto, avantreno svelto e un bel bicilindrico in grado di erogare 121 CV e una coppia massima di 99 Nm, il tutto condito con una generosa dose di tecnologia. che include il Cornering ABS e il Traction Control. Il tutto è regolato da una piattaforma inerziale 6D che rileva il rollio, il beccheggio e l’imbardata; questo si traduce in una gestione completa del controllo della trazione, resa possibile grazie all'impiego di due sensori: uno per lo slittamento della ruota e l'altro per il controllo dell'angolo di beccheggio. Di serie sono disponibili tre riding mode denominati RAIN, STREET, SPORT ed è possibile acquistare una quarta modalità chiamata TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l'anti-impennata. Completano la dotazione gli pneumatici sportivi Michelin Power Cup 2 e l’impianto frenante Brembo con pinze anteriori Stylema.

QUANTO COSTA La nuova KTM 890 DUKE R 2022 viene venduta al prezzo di 12.490 euro f.c. e sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da fine febbraio 2022.