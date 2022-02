KTM 890 Duke R e 890 Duke GP 2022: le novità in arrivo

Recentemente vi abbiamo mostrato i dati sulle vendite di KTM che ha chiuso il 2021 in crescita e, a giudicare dalle recenti notizie, non sembra avere intenzione di fermarsi. La Casa di Mattighofen infatti è pronta a svelare 2 nuovi modelli – si tratta di un aggiornamento e di una novità assoluta – nel segmento delle naked medie.

TUTTE LE NOVITÀ Dopo avervi mostrato le foto spia di alcuni modelli 2023 – sto parlando della 990 Duke e della sportiva RC990 – oggi torniamo a parlare di novità imminenti. KTM ha infatti annunciato che presenterà la rinnovata 890 Duke R 2022 affiancata da una nuova versione, la 890 Duke GP.

LE PRESENTAZIONI Per la KTM 890 Duke R sono attese nuove grafiche, mentre dovrebbe mantenere invariate le caratteristiche tecniche. Il rinnovato modello 2022 verrà svelato lunedì 7 febbraio. La KTM 890 Duke GP , invece, viene descritta dalla casa arancione come ''Ispirata ai gran premi, un perfetto mix di agilità, performance e stile distintivo''. La presentazione del nuovo modello è prevista per martedì 22 febbraio. Segnate sul calendario...

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2022