In arrivo una KTM 890 Adventure S più orientata alla strada?

Paparazzata, in fase di collaudo, una new-entry pronta ad arricchire la gamma delle made in Mattighofen. Le foto spia mostrano una 890 Adventure in versione S, dunque più votata all’uso su strada, ma senza disdegnare qualche passaggio in off-road. Tante le novità, tra cui spiccano nuovi cerchi e una carenatura anteriore più avvolgente

Alcune foto spia mostrano come KTM sia al lavoro per arricchire la gamma 890 Adventure: accanto alla versione standard e alla più ricca “R”, pensata per esaltare gli amanti del tassello, spunta un modello ideato per sfruttare su asfalto il bicilindrico parallelo. La novità, in fase di collaudo in Austria (ringraziamo i colleghi di MCN per le immagini), mostra una nuova carenatura che incorpora il faro anteriore, laddove i modelli attualmente in gamma lo propongono indipendente dal punto di vista del design. Inedito anche il plexiglass, che segue le nuove forme e ci aspettiamo essere protettivo quanto basta per non affaticare testa e busto nei lunghi tratti autostradali. In linea con il restyling anche la parte superiore di serbatoio. Poco da segnalare, invece, al retrotreno: coda e scarico sembrano essere gli stessi adottati dalle sorelle standard e “R”.

Sotto l’aspetto ciclistico appare evidente un cambio di rotta, si passa dai cerchi a raggi a quelli in lega, ora da 17” (180/55 17 post; 120/70 17 ant.?) al posto dei più fuoristradistici 21”. In più, KTM ha certamente rivisto il comparto sospensivo, a tutto vantaggio della guida su asfalto: meno escursione, più rigidità, per una guida maggiormente sportiva. Infine, riteniamo che i tecnici di Mattighofen abbiano preso in considerazione l’idea di dotare la 890 Adventure S di un pacchetto elettronico di prim’ordine e aggiornato. A gestire l’interfaccia con il pilota ci sarà certamente uno schermo TFT a colori. Dobbiamo tenere però in conto il possibile approdo della nuova motorizzazione “990”, pronta a portar con sé una tecnica rivista (probabilmente la vedremo prima sulla gamma Duke già vista in fase di collaudo).

Bene tutto, ma quando arriverà sul mercato? Con grande probabilità si tratta di un modello 2023, non occorrerà quindi aspettare a lungo per vederla svelata ufficialmente.

Pubblicato da La redazione, 07/02/2022