Anche Gas Gas avrà i suoi motard ed enduro su base 690 KTM?

La notizia sorprende ma fino ad un certo punto: Gas Gas – il brand spagnolo che fa capo a Pierer, proprio come KTM e Husqvarna – ha depositato la richiesta di brevetto per due nuovi modelli, la supermotard SM 700 e l’enduro ES 700. Qual è la base di partenza dei due modelli? Se la vostra risposta è KTM 690 non avete sbagliato. Si tratterebbe della terza declinazione della piattaforma LC4 con tassello o senza, una mossa che mette in grande spolvero il brand spagnolo recentemente acquisito dal gruppo austriaco… ma come saranno? Proviamo a fare delle ipotesi, dato che dati tecnici e comunicazioni ufficiali in merito ancora non ce ne sono.

SOLO QUESTIONE DI COLORE? Fino ad ora, KTM 690 SMC-R o Enduro e Husqvarna 701 si sono distinte l’una dall’alta per dettagli estetici e piccole modifiche a livello di set up, quasi impercettibili se non in un confronto diretto, con Gas Gas sarà la stessa cosa? Può darsi, d’altronde il Gruppo Pierer è molto bravo nell’ottimizzazione delle risorse a disposizione, anche appoggiandosi a marchi presenti nel gruppo come WP per le sospensioni. Al centro del progetto ci sarà ovviamente il monocilindrico LC4 da 693 cc e, verosimilmente, anche il telaio a traliccio in tubi al CroMo, ormai un must per KTM. Elettronica e sospensioni sarebbe logico fossero trasferite di pari passo, ma a questo punto a cosa servirebbe proporre la stessa moto semplicemente con colori diversi (o poco più?

VERSIONE LOW COST? Ora entriamo nel campo delle ipotesi, come amano dire gli ingegneri… ragioniamo per assurdo. Come faccio a far sì che tre brand sotto lo stesso gruppo non finiscano per cannibalizzarsi l’uno con l’altro? Se fossi nella stanza dei bottoni di Pierer opterei per rendere la Gas Gas la porta d’accesso, una sorta di versione base che magari rinunci alla doppia mappatura del motore o che adotti delle sospensioni meno pregiate in modo da contenere il prezzo e creare una maggior separazione tra le proposte. Il trucco è già riuscito con la Norden 901 che sfrutta la base della 890 Adventure ma interpreta il concetto di moto avventura in maniera diversa, più turistico e meno “Ready to Race”… che in Austria siano pronti a fare il bis anche con enduro e supermotard? Non ci resta che attendere qualche mese, dato che i brevetti depositati si riferiscono alle annate 2022/2023.